Gøres til grin på nettet: - Jeg tager pis på dem

Robert Hansen diskuteres heftigt på Facebook, efter at skuespilleren er begyndt at 'forkæle' Instagram med bl.a. tåkrummende madvideoer, hvor han smiler skørt. Selv siger han, at det er gjort helt bevidst for at lave sjov med folk - og sig selv

Efter et tre måneder langt ophold på et afvænningscenter sidste år er skuespilleren Robert Hansen, der tidligere har haft problemer med alkohol- og kokainmisbrug, for alvor ved at finde tilbage til livet og har atter fået noget at smile over og ad.

Faktisk i så høj grad, at han er blevet et hot samtaleemne og gøres til grin i Facebook-gruppen 'REALITY LAND'.

Her bliver han for tiden gjort nar ad på grund af en række små videoer, han igennem et stykke tid - fortrinsvis som såkaldte stories, der sletter sig selv efter 24 timer - har lagt ud på sin egen Instagram-profil.

Årsagen? Han gør underlige ting foran kameraet, mens han smiler på en akavet måde.

I videoerne står og ligger han oftest med et saligt og - vil nogle mene - overdrevent, kikset smil efter at have præsenteret det, han skal have til aftensmad. Andre gange filmes han, mens han laver maden og krydrer den med salt og peber. Ofte panorerer kameraet til sidst over på Robert selv, der så forsøger at finde en grimasse, der kan passe.

Som regel er den upassende.

Robert løber en tur - i vintertøj. Foto: Instagram

Guilty pleasure

42-årige Robert Hansens små videoer er blevet en slags guilty pleasure på godt og ondt - mest det sidste - for de 10.000 medlemmer af 'REALITY LAND', hvis medlemmer elsker at diskutere især realitystjerners, men også alment kendte personers, gøren og laden.

I flere tilfælde er Roberts takeawaymad linet op foran kameraet, mens Robert sidder eller ligger ved siden af og smiler stort over hele femøren, som var han blevet hypnotiseret af Ole Henriksen.

Men der er også en video, hvor Robert Hansen løber fuldt påklædt i vintertøj hen ad en sti til ære for kameraet - uden nogen speciel årsag eller med noget ærinde, ligesom hans kæreste på et tidspunkt sidder og klipper Roberts negle.

De fleste i Facebook-gruppen er enige om, at videoerne er det, de unge i dag med et moderne udtryk ville kalde 'cringe'. Det vil sige pinligt på den helt tåkrummende måde.

Artiklen fortsætter under billeder og boks ...

Robert krydrer sin mad. Foto: Instagam

Gør sig selv til grin

Spørgsmålet er så bare, om Robert Hansen selv ved det? Er det hele et stunt? Er Robert Hansen totalt blottet for situationsfornemmelse, eller er der måske i virkeligheden tale om en bevidst spøg fra Robert Hansens side, hvor han ler sidst - og bedst?

Det diskuterer brugerne i 'REALITY LAND' heftigt for tiden, men da Ekstra Bladet sætter sig for at finde svaret, tyder noget på, at det er Robert Hansen, som har fat i den lange ende.

Robert fremviser sin mad. Foto: Instagram

I virkeligheden er det nemlig ikke folk på nettet, der gør Robert til grin, men lige omvendt, fortæller Robert Hansen til Ekstra Bladet. Han ved således udmærket, at han gør sig selv til grin, men også at de, der debatterer ham og sviner ham til, selv bliver til grin ved at tro, at han er dybt seriøs i sine videoer.

- Jeg har det selv vildt grineren ved at lave de videoer. Det er ikke kun for at tage pis på folk, men også for at tage lidt pis på mig selv. For det er sjovt i et univers, hvor alt skal se så 'perfekt' ud, at gå helt modsat og vise noget så røvsygt og samtidig skægt.

- Jeg er glad for, at andre kan se humoren. Jeg overvejer en leverpostejs-video snart, griner Robert Hansen.