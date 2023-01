Grådkvalt veninde lettet efter afsløring

Susan K har kendt til sandheden længe, men har respekteret, at familien ikke ønskede at fortælle offentligheden om årsagen til dødsfaldet. Hun har dog hadet konspirationsteorierne, det medførte, så hun er glad for, at det nu er ude

Susan K - veninde og tidligere realitykollega til Sidney Lee - er på en og samme tid lettet og ked af det efter Ekstra Bladets afsløring af 43-årige Sidney Lees dødsårsag tidligere mandag.

Ked af det, fordi det ripper op. Lettet, fordi hun længe har ønsket, at folk kendte sandheden.

- Jeg var så ødelagt, da jeg læste nyheden. Det er jo, fordi jeg har vidst det her i lang tid, og at jeg har gået og håbet, at årsagen kom ud. For jeg bliver bare så ked af det, når jeg læser den der udskamning af politiet, og at nogle folk tror, at de gjorde noget galt, da de var oppe ved ham. Jeg er rystet, siger en grædende Susan K. i telefonen.

Hun fortsætter:

- Jeg er superked af det - det er jeg. Det ripper op i en masse ting. Men det er godt, det kommer ud nu i offentligheden, så folk kan få ro på. Når nu hans superdejlige familie ikke har haft lyst til at udtale sig, så er det her altså noget, der skal ud på den måde, det er kommet ud på nu, for det var også sådan, han var - han elskede opmærksomheden, siger Susan K.

Hun roser samtidig folk generelt for at respektere familiens ønske om stilhed ved begravelse, ceremoni og så videre.

Fok skal vide det

Susan K synes dog, det er sørgmodigt, at familien, som hun i øvrigt kalder 'den sødeste familie i verden', ikke ønskede at gå offentligt ud med, præcis hvad der var sket den tragiske dag 16. maj 2022.

Det dannede grobund for en masse konspirationer, påpeger hun.

- Jeg elsker, at folk nu ved ,at det altså ikke er sket f.eks. politivold, en overdosis, selvmord eller hvad man nu ellers har hørt af teorier. Jeg har været så træt af, at jeg ikke kunne gå ud offentligt med det, men det gør man jo ikke. Folk skal jo for fanden vide, at han ikke tog livet af sig selv den dag. Det må du godt citere mig for, for det knuser mit hjerte, betoner Susan K.

Dødsårsagen var ifølge Ekstra Bladets oplysninger svær lungebetændelse med spredning af bakterier til blodbanen, der førte til blodforgiftning.

