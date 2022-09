Grædende Thalia Pitzner får udskudt retssag

Tv-kendis og influencer Thalia Pitzner har fået sin retssag udskudt.

29-årige Pitzners sag var onsdag formiddag for retten i Roskilde, hvor hun ankom i særdeles afslappet stil, et lille kvarter før retssagen skulle begynde, iført ridetøj og kondisko. Her spurgte hun anklageren, om hun havde papir på sagen. Dem havde Thalia Pitzner nemlig ikke modtaget.

Sagen skulle have været startet klokken 11, hvor der var afsat en halv time til at behandle den, men efter den tiltalte havde set, at pressen var til stede, forlod hun retssalen.

Udenfor brød hun grædende sammen, og retssagen måtte udskydes nogle minutter.

Snøftende kom hun ind i retssalen 11.04 med en kleenex i hånden. Her appellerede hun til dommeren om, at pressen skulle forlade retssalen.

Det afviste dommeren.

Thalia Pitzner fortalte derefter, at hun først sent havde fundet ud af, at der ventede hende en retssag, og at hun derfor ikke havde fået en advokat.

- Så man ønsker at få beskikket en forsvarer?, spurgte dommeren.

- Ja, det vil jeg gerne.

- Hvis man ønsker at få beskikket en forsvarer, er det i orden. Så bliver sagen udskudt, sagde dommeren og afsluttede retsmødet for nu.

Kørte med mobil i hånden

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er Thalia Pitzner tiltalt for at have 'benyttet mobil telefon under kørslen', og det må man som bekendt ikke.

Det er et år siden, at den ældste Pitzner-søster blev taget i overtrædelsen.

Helt præcis skete det 7. september 2021 klokken 13.25, da hun kom kørende på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj i en varebil, og ifølge færdselslovens paragraf 125, koster det et klip kørekortet at have en hånd på mobilen i stedet for på rattet.

Af anklageskriftet fremgår det også, at det ikke er først gang, at Thalia Pitzner ikke overholder færdselsloven. Derfor måtte hun en tur i retten.

Her var der ud over bødestraf nedlagt påstand om 'ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder fra endelig dom', som der står.

Thalia Pitnzer er datter af diamanthandleren Katerina Pitzner.

