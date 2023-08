Grasten efter voldsdom: - Han er ikke færdig med skuespil

Den danske filmproducent og manuskriptforfatter Regner Grasten er manden bag 'Anja & Viktor'-filmene, der for alvor kickstartede nu voldsømte Robert Hansens karriere.

67-årige Grasten var på mange måder også manden, som opdagede en purung Robert Hansen tidligt i 90'erne, og som altid har været der for ham i gode og dårlige tider.

Filmmanden mener i kølvandet på dagens ubetingede fængselsdom dog ikke, at Robert Hansens karriere som skuespiller har nået sin ende.

Slet ikke.

Han skal bare tage imod den hjælp, som det offentlige vil tilbyde ham i fængslet, lyder det.

Filmproducenten mener faktisk, at dommen kan gå hen og blive god for Robert Hansen:

- Jeg tror faktisk, at kan blive en fordel for Robert. Vi har jo et velfungerende fængselssystem her i landet. Når man kommer ind i det system, så er der altså en masse hjælp at hente. Derfor tror jeg virkelig, at det her kan blive til stor gavn for Robert, så han kan komme tilbage igen. Det er jeg sikker på, siger Grasten til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og han (Robert Hansen, red.) vil med garanti helt sikkert også tage imod den hjælp. Så jeg er sikker på, at det vil være en kæmpe fordel for ham.

Forsvarsadvokat Erbil Kaya fortalte uden for Retten på Frederiksberg, at han skal se nærmere på præmisserne for den fire måneders ubetingede fængselsdom, som Robert Hansen er blevet idømt, før han ved, om dommen skal ankes

Regner Grasten er vel det, man kan betegne som Robert Hansens 'opfinder'. Han stod også bag 'Vildbassen', som Robert brød i gennem i tilbage i 1994. Foto: Morten Overgaard/POLFOTO

Kunne sagtens tilbyde ham en rolle

Regner Grasten kunne sagtens selv finde på at tilbyde Robert Hansen en rolle i fremtiden.

- Ja, for søren da. Robert er jo i bund og grund et rigtig godt menneske. Det ved jeg med hundrede procents sikkerhed. Derudover er han en pissedygtig skuespiller, fortæller Regner Grasten.

- Johnny Depp er jo heller ikke byens sødeste fyr, vel, siger filmproducenten.

- Betingelsen er jo bare, at han kommer ud af det - altså det her med misbrug og vold. Og så skal han finde sig selv igen. Det er meget afgørende.

Regner Grasten er overbevist om, at Robert Hansen kommer til at imponere befolkningen på ny:

- Jeg er helt sikker på, at han kommer til at skabe en masse glæde for danskerne igen.

