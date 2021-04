Gravid igen: - Jeg var total i chok

Podcast-værten Christina Sander deler en glædelig påskenyhed på Instagram.

Til september skal hun nemlig være mor til tvillinger.

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Sander, at det var en stor overraskelse, at der bankede to hjerter inde i maven.

- Det var vildt overvældende. Jeg var total i chok og begyndte bare græde ned i mit mundbind. Jeg havde overhovedet ikke regnet med det, siger Christina Sander.

'Til september kan I forvente en del flere stories om manglende søvn, svede/tudeture og jammerlig amning. Men også uendelig meget kærlighed. Især fordi disse scanningsbilleder viser to forskellige babyer', skriver Christina Sander.

Der er en særlig grund til, at Christina Sander forventer problemer med amningen. Efter hendes første fødsel voldte amning hende nemlig store smerter.

Over for Ekstra Bladet fortalte Camilla Sander dengang, at det langt fra var en dans på roser at blive mor første gang.

Viser kæresten frem

- De første seks uger havde jeg så store problemer med amningen, at jeg var ved at opgive. Nogen klarer det problemfrit, men vi havde mange problemer. Ikke nok mælk, brystbetændelse, sutteteknik. Alt var galt. Man skulle have mad i det der lille barn, og det var så svært. Jeg frygtede hver gang, han vågnede, fordi han så skulle spise. Marlon blev forbundet med så mange negative følelser - smerte, udkørthed, angst. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fortalte Christina Sander dengang til Ekstra Bladet.

Vil gerne have en pige

I dag er Christina Sander også meget nervøs for, hvordan det vil gå, når hun nu skal til at amme to babyer.

- Jeg er meget nervøs for, at det bliver det samme igen. Jeg har aldrig prøvet et amme forløb, der startede godt. Jeg har kun prøvet, at det var vildt svært og hårdt. Det gjorde megaondt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det vil være nemmere med to, siger Christina Sander og fortsætter:

Afslører kønnet: 'Jeg glæder mig helt vildt!'

- Jeg prøver denne gang ikke at være ideologisk omkring amning. Jeg kæmpede så meget første gang, der gik to måneder før jeg kunne amme smertefrit. Det var for lang tid at kæmpe. Jeg prøver allerede nu at sige til mig selv, at det er okay.

Christina Sander blev mor for første gang 25. december 2018, da hun og kæresten blev forældre til en dreng, de gav navnet Marlon.

Nu håber hun på, at den ene baby bliver en pige.

- Jeg håber minimum, at der er en pige derinde. Jeg vil virkelig gerne have en pige. Det glæder vi os rigtig meget til.