Gravid igen: 'Vi glæder os'

Smilene er store hjemme hos Johanne Schmidt-Nielsen og kæresten Casper Hyldekvist, der er direktør i Primetime.

Snart bliver de nemlig forældre igen.

Det afslører den tidligere Enhedslisten-profil på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af den voksende mave, og hvor hun ligeledes fortæller, at hun bærer rundt på en lille dreng i maven.

'Hvis alt går, som det skal, får Casper og jeg en lille dreng i starten af juni. Den samlede børneflok kommer dermed op på fire – vi glæder os', lyder det fra 36-årige Schmidt-Nielsen.

I øjeblikket arbejder Johanne Schmidt-Nielsen som generalsekretær i Red Barnet, og at hun nu snart går på barsel bliver en slags historieskrivning i organisationen.

Det er nemlig første gang i 75 år, at en generalsekretær i organisationen går på barsel, lyder det fra Schmidt-Nielsen.

'Det er første gang i Red Barnets 75 år lange historie, at en generalsekretær går på barsel, så der er ingen standardprocedure at følge. Men vi har fundet en rigtig god løsning, hvor vores nuværende vicegeneral, Roger Hearn, overtager rollen som generalsekretær – og hvor vores chef for politik, Janne Tynell, bliver talsperson og lægger den eksterne linje i tæt samarbejde med øvrige kolleger og selvfølgelig bestyrelsen', skriver hun og fortsætter:

'Og selvom jeg er på barsel, satser jeg stærkt på, at jeg f.eks. kan deltage i vores landsmøde i efteråret, hvor alle vores seje frivillige skal fejres'.

Johanne Schmidt-Nielsen har tidlligere fungeret som politisk ordfører for Enhedslisten i Danmark. Foto: Jens Dresling

Den lille ny bliver parrets andet fælles barn. I april 2018 bød de velkommen til en datter.