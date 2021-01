Gravid kendis-kok: - Det er god timing

Det passer perfekt at være gravid under coronanedlukningen, fortæller Dak Wichangoen

For de fleste kokke har coronanedlukningen betydet, at den travle hverdag er skiftet ud med usædvanligt god tid, og gælder bestemt også for Dak Wichangoen.

Den 34-årige kok, som er kendt for sin medvirken i programmer som 'Masterchef' og 'Vild med dans' og til daglig er chefkok på Michelin-restauranten Kiin Kiin, klager dog ikke.

Nedlukningen er nemlig faldet sammen med den sidste halvdel af hendes graviditet.

- Jeg er rigtig glad for, at min graviditet sker nu - det er god timing. Nedlukningen gør, at det er nemmere at fokusere på mig selv og på at være gravid. Så behøver jeg ikke at være bange for, at jeg ikke ville kunne gøre det godt nok på restauranten, og jeg skal heller ikke tænke på, om det nu kører godt nok uden mig, siger hun til Ekstra Bladet.

Det har dog været en anelse svært for hende at vænne sig til at skulle ned i tempo, fortæller hun.

Lige inden nedlukningen før jul blev de færdige med at optage til 'Masterchef', hvor Dak Wichangoen er aktuel som ny, fast dommer.

Dak Wichangoen har tidligere været gæstedommer i 'Masterchef', men i den nye sæson er hun en fast del af dommerteamet. Foto: Nent Group Danmark

- Så jeg gik fra at have to jobs til slet ikke at have noget at lave. Men jeg er ved at lære at nyde tiden. Det er mest det der med, at det er en stor begrænsning at være gravid. Under den første nedlukning kunne jeg bare snøre skoene og løbe en tur, men nu kan jeg ikke rigtig bevæge mig rundt. Jeg skal jo også passe ekstra på i dette stadie af graviditeten, lyder det.

Skal nok klare den

Derfor glæder Dak Wichangoen sig også til hendes lille pige melder sin ankomst til april.

Hun og kæresten, Anders Jensen, er så småt ved at være klar.

- Det kan ikke gå hurtigt nok. Det er ligesom, når man har bestilt et par bukser, som man så går og venter på skal komme, griner hun.

Og hun er heller ikke i tvivl om, at Kiin Kiin venter, når hun er tilbage fra barsel, selvom coronanedlukningen er hård ved branchen.

- Kiin Kiin er så etableret en restaurant, og alle knokler røven ud af bukserne derinde for at få det til at hænge sammen. Så de skal nok klare det, siger hun.

Den nye sæson af 'Masterchef', som sendes på TV3, får premiere 1. februar. Her er Dak Wichangoen på dommerteamet sammen med Thomas Castberg, Jakob Mielcke og Jesper Koch.

