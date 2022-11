Griller eksen på tv: Casper og Iben sammen igen

Forestil dig at skulle bo i et helt døgn med din ekskæreste i et fremmed land. Det gør Casper Christensen i intervieweksperimentet 'All Exclusive', som sendes på Viaplay fra 7. december.

I programserien interviewer 'Klovn'-stjernen sammen med mediemand Mikael Bertelsen kendte fra både ind- og udland.

Og Casper Christensens ekskæreste Iben Hjejle er én af dem.

Det annoncerer streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

- Mikael og jeg har skabt en ny måde at kigge på kendte mennesker på. Jeg har ikke set noget bedre tv i Danmark, ja, i hele Norden, de sidste ti år, siger Casper Christensen i pressemeddelelsen.

Præmissen for programmet er, at de celebre gæster, som er håndplukket af Casper Christensen selv, tilbringer et helt døgn et spektakulært sted sammen med den kendte komiker.

Interviewcoach

Mikael Bertelsen agerer interviewcoach og bryder gerne ind i samtalerne for at sikre sig, at Casper Christensen får spurgt ind til det hele. Det er også ham, som serverer kaffe og vin til gæsterne.

- Vi ville kaste os ud i noget, som ingen af os havde prøvet kræfter med før. Ret hurtigt fandt vi - til vores store overraskelse - ud af, at vi begge har et blødt punkt for reality-tv, siger Mikael Bertelsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Ingen bliver dog stemt ud hos os. 'All Exclusive' er mere et tv-program, som gæsterne ikke vil rejse hjem fra,.

De to tv-personligheder spiller ingen roller, og derfor kan man også komme tæt på dem. Blandt andet når Casper Christensen sidder over for Iben Hjejle.

Det kan man se i traileren til programmet.

Aldrig undskyld

- Du kom aldrig med et: 'Det må du undskylde,' siger Iben Hjejle.

- Jeg har aldrig sagt undskyld, spørger Casper Christensen.

- Nej, det har du ikke, svarer skuespillerinden.

'All Exclusive' kredser om livets store spørgsmål og udfordringer, som Casper Christensen genkender fra sit eget liv, lyder det i pressemeddelelsen.

Seerne kan således se frem til samtaler om tro, misbrug, venskab, berømmelse, grådighed, ambitioner, succes, svigt og forældreskab.

Ifølge Casper Christensen og Mikael Berthelsen har de med egne ord blandet blod på at afvænne hinanden med at gøre programmet morsomt - for det er ikke meningen. I stedet skal det være ærlige, dybe samtaler, som gæster og seere får ud af hvert afsnit, lyder det.

Ud over Iben Hjejle er gæsterne indtil videre popsanger Thomas Helmig, tv-vært Sofie Linde, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og sangerinde Medina.

Programmerne kan ses på Viaplay fra 7. december.

