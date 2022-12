Gulddreng er blevet single

Fænomenet Gulddreng plejer at trives i singlelivet, hive modeller med hjem på hotellet og bytte kærligheden ud med Belvedere.

Men for manden bag, den 28-årige sanger Malte Ebert, er det en anden sag. Han har nemlig været i et forhold gennem mange år med influenceren Sophie Lundsfryd. Men nu er det slut.

I et opslag på Instagram skriver han, at han er blevet single, også over for B.T bekræfter han bruddet.

Det har tilsyneladende været en hård omgang.

'I dag udkommer en af de sange, der betyder allermest for mig og som jeg har skrevet midt i at livet føltes hårdt. Det her år har været et af de bedste karrieremæssigt, som jeg er så stolt og rørt af, men der er samtidig sket mange svære ting bag gardinerne.', skriver Malte Ebert i opslaget og fortsætter med at forklare, hvorfor han nu melder ud:

'Jeg er blevet kontaktet af flere journalister, der ville have bekræftet, at jeg ikke længere er i et forhold, men det har jeg hverken haft overskud eller lyst til at gøre. På samme tid føles det også underligt ikke at dele, når det blandt andet er det min nye sang handler om: At have det svært og være bange for fremtiden, men samtidig om, at der er håb forude.'

I den nye single sætter han også ord på den svære kærlighed:

'Lykken er så kort, og livet føles hårdt. Der er stadig tusindvis af ting, jeg ikke forstår. Måske til næste år', synger Malte Ebert på sin nye single 'Måske Til Næste År', der berører tvivlen om, hvornår tingene bliver bedre i livet.

Guldregn

Malthe Ebert har i over fire år dannet par med influenceren Sophie Lundsfryd, men det er altså slut nu

Karrieremæssigt går det dog den anden vej.

I hvert fald har Malte Ebert over julen tronet på toppen af den danske Spotify-liste med sin sang 'Julehjertets Hemmelighed' - titelsangen til DRs julekalender af samme navn.

Og det er altså første gang i eget navn.

'For første gang nogensinde har jeg en sang på førstepladsen i eget navn. Det er kæmpestort for mig. Tusind tusind tak til jer alle sammen, der lytter, deler, liker, kommenterer, kommer til koncerter og til mit hold', lød det fra sangeren i et opslag på Instagram.

