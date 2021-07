Gulddreng går til bekendelse: Jeg tog fejl

'Jeg kan mærke, Danmark vinder EM'.

Sådan har der lydt skrig og skrål rundt omkring i det danske land de seneste uger, mens det danske fodboldlandshold har kæmpet sig hele vejen til EM-semifinalen trods alle odds.

Ordene kommer fra Gulddrengs kæmpe EM-hit 'Helt Sikker', som er skrevet til støtte for landsholdet, og som har toppet hitlisterne og for alvor sat gang i fodboldfeberen de seneste uger.

Men selvom Gulddreng ellers havde spået, at guldet ville komme hjem til Danmark, som det gjorde tilbage i 1992, så måtte de danske drenge se sig slået på målstregen i onsdagens semifinale efter en gyser mod England på Wembley i London.

Det har da også fået Gulddreng til at gå til bekendelse:

'Jeg må ha’ mærket forkert. Det er sgu nok VM, jeg har kunnet mærke, at vi vinder. De ligger meget tæt på hinanden', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Ny sang i vente?

Sangen kan dog ifølge Gulddreng derfor meget vel få en overhaling, inden det går løs med VM i 2022.

'Måske sangen kan ændres til 'Jeg ka’ mærke, Danmark vinder VM, Sejren er så tæt på, vi ka’ se den. Det var rigtig tæt på ved EM. Det’ jeg helt sikker på', skriver han.

Her ses Malte Ebert, der står bag Gulddreng, i studiet hos TV 3, hvor han i dagens anledning har ladet Gulddreng blive hjemme for at fortælle om sit personlige forhold til landsholdet.

På dagen for Danmarks EM-semifinale indtog Gulddrengs 'Helt Sikker' en andenplads på IFPI’s top-40 hitliste, og den slog dermed klassikeren, Re-Sepp-Ten, der lå på tiendepladsen.

Heller ikke årets officielle EM-sang 'Danmarks Dynamite', som Alphabeat står bag, når 'Helt Sikker' til sokkeholderne. Alphabeat har således en 24. plads på den samlede hitliste, og det kommer tilsyneladende ikke bag på Gulddreng:

- Vi kan lynhurtigt blive enige om, at den officielle EM-sang ikke var nok. Jeg er lidt selv en Holger Danske, som er vågnet op til dåd. Jeg oplever, danskerne er vågnet op til dåd. De er blevet mere selvsikre, og det kan de takke Gulddreng for, har Gulddreng tidligere sagt til TV Syd.

Her fortalte han også, at han kun var to timer om at skrive hittet 'Helt Sikker', der altså nu er blevet et stort hit hos de danske fodboldfans.

--------- SPLIT ELEMENT ---------