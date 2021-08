Gulddreng: - Jeg har sagt undskyld

Gulddreng har sagt undskyld for at love guld til Danmark ved EM

Tidligere på sommeren genopstod Malte Eberts alias Gulddreng, da hans kæmpe EM-hit 'Helt Sikker' lovede, at det danske herrelandshold ville hente guldet hjem til Danmark til EM i fodbold.

Men Gulddreng tog desværre fejl, da Danmark ikke nåede videre fra semifinalen.

- Synes du, at Gulddreng skylder Danmark en undskyldning?

- Jeg mener helt klart, at Gulddreng allerede har givet danskerne en undskyldning. Han så videoen med Nikolaj Lie Kass, der truede ham og blev skræmt. Men jeg tror bare, at han tog fejl desværre, fortæller Malte Ebert til Ekstra Bladet til søndagens premiere på 'Ternet Ninja 2'.

Det tyder dog heller ikke på, at vi kommer til at høre mere fra Gulddreng lige foreløbig.

- Jeg bestemmer jo ikke over Gulddreng, men jeg ved, han følte, at danskerne havde brug for ham under EM. Men nu er han vist taget på ferie igen, lyder det fra Malte Ebert.

Gulddreng har dog tidligere fortalt Ekstra Bladet, at EM-hittet meget vel kan få en overhaling, inden det går løs med VM i 2022.

'Måske sangen kan ændres til 'Jeg ka’ mærke, Danmark vinder VM, Sejren er så tæt på, vi ka’ se den. Det var rigtig tæt på ved EM. Det’ jeg helt sikker på', lød det fra ham dengang.

Tilbage på scenen

Den jyske popsanger havde i dagens anledning også valgt at lade Gulddreng blive hjemme. Med sig på den røde løber havde han kæresten Sophie Lundsfryd.

- Jeg har spillet en masse koncerter over sommeren, og så har min kæreste og jeg har været på ferie på Mallorca, fortæller han og tilføjer:

- Det har været en stor fornøjelse at komme ud og spille igen, og mærke hvordan publikum også har savnet det.

I 2018 udgav Malte Ebert sin første single i eget navn 'Rather Be'.

Senest har han udgivet en EP tilbage i foråret med navnet 'Summer Child'.