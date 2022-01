Gulddreng smittet med corona

Gulddreng, eller rettere sagt Malte Ebert, som er hans borgerlige navn, er blevet ramt af corona-virus.

Det skriver den 28-årige sanger på sin Instagram-profil, hvor han delt et billede af sig selv i safari-antræk, mens han ærgrer sig over at måtte aflyse sin tur mod mere eksotiske himmelstrøg.

'Her stod jeg. I spænding og uvidenhed om skæbnen, der ventede forude. Vi kom ikke afsted til Afrika. Alligevel startede året positivt. Håber i andre har fået en negativ start på året. Nogle gode karantænetips?,' skriver Malte Ebert i sit opslag

Se opslaget her.

Malte Ebert blev kendt landet over, da han i 2016 strøg ind på hitlisterne med en lang række satiriske, men alligevel seriøse sange under navnet Gulddreng.

Men i 2018 lagde musikeren sit alias på hylden efter en stor afskedskoncert i Royal Arena, og udgav efterfølgende sin første single i eget navn, 'Rather Be'.

Årets sommer-landeplage

I foråret 2021 udgav han en EP med navnet 'Summer Child', men det netop overståede år bød også på et comeback til Gulddreng, som lavede sommer-langeplagen 'Helt sikker', der var en uofficiel fodboldsang i forbindelse med EM i fodbold, der blandt andet foregik i København.

Et comeback til Gulddreng blev det også til i enkelt af 'Toppen af poppen'-programmerne i sensommeren og efteråret på TV 2, hvor han fortolkede Nephew-nummeret Superliga iført guldtøj.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Malte Ebert.