Guldregn over popkongen: Helmig tjener millioner

Pengekassen blev i den grad polstret sidste år hos Thomas Helmig.

Han driver selskabet THE ANNEX ApS, der er registreret som en underholdningsvirksmhed, og det har da også været ganske underholdende for Helmig at læse sit seneste regnskab.

Driftsresultat for året lyder nemlig på hele 5.547.772 kroner, hvilket er lidt mere end syv gange så meget som i 2021, hvor driftsresultatet lød på 783.899 kroner.

Årets resultat efter skat ender da også på 4.218.471 kroner, som er en fordobling af året forinden.

Det gode resultat betyder også, at der er blevet plads til lidt ekstra forkælelse til popkongen selv, der har valgt at trække to millioner kroner ud til sig selv i udbytte.

Det er der da også plads til - Helmig havde nemlig ved årets udgang hele 14,5 millioner kroner liggende i egenkapital i selskabet.

Selskabet har desuden udbetalt løn for 2,7 millioner kroner, men selvom der kun er en enkelt fuldtidsansat i selskabet, så kan man ikke se i regnskabet, hvor mange af pengene der er gået til Thomas Helmig selv.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at årets resultat anses for tilfredsstillende. Det var der vist ikke nogen tvivl om.