Gustav afsløret i fitness-fup

Når Gustav Salinas lover personlig rådgivning i sin virksomhed FitnessNu, så er det i mange tilfælde et team, der svarer, og udgiver sig for at være ham. Det er på trods af, at Gustav udelukkende reklamerer med sig selv

De troede at de købte et et personligt træningsforløb med Gustav Salinas. De betalte for personlig rådgivning og chat med den veltrænede kendis.

I virkeligheden blev de fleste kunder snydt så det driver. Det var nemlig slet ikke den berømte realitystjerne de kommunikerede med, men et hold af ansatte, der var hyret ind til at udgive sig for at være ham.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere tidligere ansatte hos FitnessNu, der fortæller, at de er blevet instrueret i, hvordan de skal besvare hans klienter.

- Vi skulle skrive 'hilsen Gustav', og 'jeg tror på dig'. Når der var nogen, der skrev, at de havde lagt noget op på deres Instagram, så gik vi selv ind på deres Instagram og kiggede, og så skrev vi 'ja, det har jeg set, skatter', 'hvor er det fedt', og 'hvor er det nice, at du deler det'.

- Så vi var Gustav. Det fik vi også at vide til jobsamtalen - du skriver på vegne af Gustav. Du er Gustav, fortæller en kilde, der ønsker at være anonym, fordi Gustav har tilføjet et punkt i ansættelseskontrakten, de kalder 'loyalitetspligt og tavshedspligt'.

Det passer ikke

Ifølge Gustav selv har han aldrig bedt nogen af de ansatte om at udgive sig for at være ham.

- Når du har en levering på 365 dage om året, så kan du ikke svare hver dag, men der er ikke nogen, der har fået at vide, 'du skal sige Gustav', men når du skriver for mig og min virksomhed, så skal du lave hjerter, og du skal sige 'søde'. For det er jo den måde, hele min virksomhed er bygget op på.

- Men kan du se, det kan give et indtryk af, at det er dig, der svarer på beskederne?

- Altså hvis du ringer til d'Angleterre, så taler de også på en bestemt måde. Man taler jo altid på den samme måde, ligesom ved Socialdemokratiet, det den samme måde, man promoverer sig på, ikke?

- Hvor ligger den store problematik? Der er ikke nogen i min virksomhed, der har fået at vide, 'du skal gøre sådan her'-agtigt. Hvis de har, så må de jo sige til.

- Der er ikke nogen i din virksomhed, der har fået at vide, at de skal skrive ligesom dig og udgive sig for at være dig?

- Der er ikke nogen, der har sagt, du skal skrive; 'det er Gustav'.

Forbrugerrådet Tænk: - Ligner vildledende markedsføring Rikke Krogsgaard, som er jurist hos Forbrugerrådet Tænk, har kigget på FiitnussNu, og hun mener, at der godt kan været tale om vildledende markedsføring. - Når jeg scroller igennem siden - står der selvfølgelig nogle steder 'vi', men mange steder står der 'jeg'. - Så når jeg går ind på hjemmesiden, synes jeg, man får et billede af, at det er ham, der er ens online-træner. Og den boks, han så har sat ind nu, synes jeg ikke, er tilstrækkelig klar, hvis det skulle være det tilfælde, at det ikke er ham, der 'coacher' en. - Fordi han skriver, 'det er mig, der coacher dig, men som du ved, har jeg også et team af eksperter, som jeg kan rådføre mig med, hvis jeg har brug for faglig sparring'. Men faglig sparring, det er jo, at man går over til en og spørger om råd, som man så kommer tilbage med. - Så min umiddelbare vurdering er, at der godt kunne være tale om vildledende markedsføring, fortæller jurist Rikke Krogsgaard. Må ikke udelade væsentlige oplysninger

Ekstra Bladet har desuden talt med kontorchef hos Forbrugerombudsmanden, Andreas Weidemann. Han kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men han kan fortæller om, hvordan vildledning af forbrugeren kan finde sted ifølge markedsføringsloven. - Det vil altid være en konkret vurdering. Helt generelt kan man sige, at efter markedsføringsloven må man ikke vildlede. Det er både, at man ikke må sige noget, der er forkert, bilde folk et eller andet ind, og så må man heller ikke udelade væsentlige oplysninger eller præsentere det på en gemt eller uklar måde. - Man må selvfølgelig ikke sige noget til brugeren eller give dem et indtryk af, at man leverer noget andet til dem, end det man reelt gør. For så er man ude i, at det er vildledende markedsføring. - Men det handler om, hvad man stiller forbrugeren i udsigt, og giver man indtrykket af, 'det er mig, der sidder her, og jeg læser din besked, og så får du min personlige holdning', så er det jo det indtryk, man giver forbrugerne, og så er det, det man skal leve op til. - Det produkt, forbrugeren får, skal svare til det produkt, man reelt har stillet dem i udsigt, siger kontorchef hos Forbrugerombudsmanden, Andreas Weidemann.

Tør ikke stå frem

- Okay, men jeg har talt med flere tidligere medarbejdere, som fortæller, at de blev instrueret i, hvordan de skulle skrive ligesom dig. Altså de skal skrive 'hej søde' og 'hej skatter'.

- Men når du siger, der er nogle medarbejdere, der har sagt det her, så må de jo komme frem og sige det. Man kan ikke bare kaste alle mulige forskellige beskydninger.

- De vil også gerne stå frem, men problemet er, at du har skrevet en tavshedspligt ind i ansættelseskontrakten, som de er bange for at bryde. Hvorfor er der en tavshedspligt i kontrakten, hvis du gerne vil have, at medarbejderne kan står frem?

- Tavshedspligt. Hvordan kan du bevise, at der er en tavshedspligt?

- Jeg har set en kontrakt.

- Du har set en kontrakt? Hvor er den kontrakt henne?

- Den har jeg fået af en af dine tidligere medarbejdere.

- Må jeg se den?

- Det må du godt. Men skal jeg forstå det sådan, at du siger, der ikke er en tavshedspligt i jeres kontrakter?

- Altså alle virksomheder har... Du har jo også som journalist informationer, som du ikke må komme ud med. Altså har du ikke en tavshedspligt på dit arbejde?, siger Gustav Salinas.