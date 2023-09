Gustav: Det er ikke godt nok!

Det næste halve år kommer til at koste blod, sved og formentlig også tårer for Gustav Salinas.

Den 33-årige tv-kendis har sat sig et mål af den krævende slags.

På Instagram skriver han, at han vil transformere sin krop på bare seks måneder på en måde, som verden ikke har set før.

'Jeg står ved en skillevej i mit liv. I 2022 nåede jeg til en fjerdeplads i min fitnesskonkurrence, og lad mig gøre det klart: Det er ikke godt nok! Ikke for mig! Fjerdepladsen var en påmindelse, ikke en nederlag - en påmindelse om det uforløste potentiale, der brænder indeni mig', skriver han og fortsætter.

Annonce:

'Så jeg træffer et valg. Et valg, der starter den 13. september 2023. Fra denne dato går jeg ind i en transformation, som verden ikke har set mage. Et halvt år. Det er alt, jeg har. 180 dage til at smede en udgave af mig selv, der vil ryste grundvoldene under enhver, der tør stille sig op mod mig', skriver Gustav, der ikke kan vil kalde den kommende ultra-fitte udgave af sig selv for et comeback.

'...det er en REDEFINERING!! Jeg har ikke tænkt mig at nøjes med at deltage; jeg har tænkt mig at DOMINERE. Mine muskler vil være stærkere, min vilje vil være urokkelig, og min ånd vil være ubrydelig', skriver Gustav i opslaget.

Overfor Ekstra Bladet har muskelbundet sat lidt flere ord på, hvorfor han igen vil deltage i en så krævende fitnesskonkurrence.

- 2022 var et år præget af udfordringer, især på grund af min mormors alvorlige sygdom. Hun er ikke her længere desværre. Det var en tid, der krævede dyb refleksion og beslutsomhed. På trods af de omstændigheder valgte jeg at fortsætte min rejse, inspireret af min mormors opmuntring. Hendes styrke blev min drivkraft, siger han og forklarer, at han denne gang har søgt hjælp og assistance til at nå sit mål fra et helt særligt sted.

Annonce:

- Jeg har indgået et samarbejde med en af Danmarks mest kompetente bodybuildere. Dette partnerskab vil utvivlsomt være en katalysator for min udvikling og succes. Detaljerne omkring dette samarbejde vil blive offentliggjort snart, så alle kan følge med i min fortsatte udvikling.

For 10 år siden var det en noget mere spinkel udgave af Gustav Salinas, der havde Ekstra Bladet med en tur i fitnesscenter. Foto: Jakob Jørgensen

Gustav Salinas er ikke i tvivl om, hvor den kommende hårde tid skal føre ham hen.

- Målet er klart defineret: Jeg stræber efter førstepladsen. I 2022 opnåede jeg en fjerdeplads, hvilket kun har intensiveret min beslutsomhed. De næste 180 dage vil være en periode med intens træning og fokus, hvor jeg vil udfordre mine egne grænser for at nå toppen. Så jeg kan opnå førstepladsen i 2024!