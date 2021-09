Gustav Salinas er blevet kæreste med sin eks

Tilbage i 2018 annoncerede tv-kendissen Gustav Salinas, at han og kæresten Niels Goido, også kaldet Mulle, var gået fra hinanden efter et år sammen.

Men nu tilsmiler lykken atter parret.

Gustav Salinas og Niels Goido har nemlig fundet sammen igen efter fire år fra hinanden.

'For fire år siden sagde jeg til Mulle, at vi var skabt til hinanden, men på daværende tidspunkt kunne vores liv ikke enes. Derfor valgt vi at gå hver til sit. Livet er jo fyldt med udfordringer, og vi har allesammen prøvet at fare vild. Og når vi farer vild, så oplever vi også nye og smukke ting. Og sådan har min rejse været de sidste par år. Men nu er jeg vendt hjem igen. Ude er godt, men hjemme er bedst', skriver Salinas på Instagram.

Jeg er rigtig glad

Til Ekstra Bladet fortæller Gustav Salinas, at han er meget lykkelig over, at han og Niels Goido atter har fundet kærligheden.

- Jeg er rigtig glad, og det er rigtig dejligt. Vi har åbenbart bare ikke kunnet slippe hinanden, siger han og fortsætter:

- Vi har snakket sammen i lang tid, efter vi slog op, og så har livet bare ført os sammen igen. Jeg tror, vi begge er blevet klar over, at vi har noget helt unikt sammen. Jeg sagde dengang, at vi var skabt for hinanden, og det beviser det her jo bare, at vi er, siger han videre.

Her ses Gustav Salinas sammen med Niels Goido tilbage i 2018. Foto: Mogens Flindt

- Hvorfor gik I så fra hinanden i første omgang?

- Jeg tror, at man har et tidspunkt i sit liv, hvor man bare ikke kan sammen, selvom man stadig er forelskede. Vi havde for meget at se til på det tidspunkt, og vi kunne ikke blive forenet, men det kan vi nu, siger han og fortsætter:

- Det er lidt mærkeligt, men vi har det faktisk meget bedre nu, end vi havde dengang. Vi er blevet ældre, og vi har lært at rumme hinanden på en anden måde.

Adspurgt om parret allerede er flyttet sammen, fortæller Gustav Salinas, at de i hvert fald bruger rigtig lang tid sammen.

- Vi er rigtig meget sammen, griner han og fortsætter:

- Vores liv passer bare rigtig godt sammen. Vi elsker begge at arbejde, og på den måde har vi en god forståelse for hinanden. Han bliver ikke sur, når jeg læser mails klokken 23, fordi han selv gør det samme. Så jeg er meget glad og lettet. Der manglede en prik, og det var ham.

