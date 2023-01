Håber at tjene kassen: - Nu er det mig, der bestemmer

Tv-værten og iværksætteren har fået mere travlt, efter at han har fået 100 procents ejerskab i sin madvirksomhed. Han er ikke blevet rig af eventyret endnu og er glad for, han ikke har lagt alle sine æg i samme kurv

Timm Vladimir står nu på egne ben og ejer for første gang 100 procent af firmaet, han selv skabte fra bunden, og som også bærer hans navn - Timm Vladimirs Køkken ApS.

- Det har været overraskende dejligt. Det er jo mærkeligt, for hvad er forskellen egentlig i dagligdagen? Ikke så stor. Men jeg tror, at der mentalt er stor forskel på at eje noget 100 procent og at eje noget mindre og trods alt skulle spørge lidt om lov, siger Vladimir til Ekstra Bladet.

- Den der fornemmelse af bare at sige 'nu er det mig, der bestemmer.' Ikke fordi jeg bestemmer alt, for vi har mange medarbejdere, men det føles sgu rart.

- Kommer du så til at tjene kassen, nu hvor du ejer det hele selv?

Annonce:

- Efter et par år med corona og en finanskrise nu, da vil jeg sige, at 'kassen' - det gad jeg godt. Og jeg håber også, jeg kommer til det, for man gider jo ikke købe noget, hvis ikke man kommer til at tjene penge på det. Det håber jeg på sigt, men det er nok nogle år ude i fremtiden.

Artiklen fortsætter under boksen ...

'Æg i hatten'

Timm Vladimir har også et - må man formode - velbetalt værtsjob på DR, hvor han gennem en del år efterhånden har bestyret 'Den store bagedyst'.

- Jeg har været smart at lægge mine æg i forskellige hatte. Så når der kommer noget som corona, så er det rart, at ikke alle æggene er herovre, for så ville jeg have sovet rigtig dårligt om natten. Nu sover jeg kun lidt dårligt, siger Timm Vldadimir og gestikulerer.

- Lige nu fokuserer jeg rigtig meget på min madskolevirksomhed. Hvor jeg før var der 20 timer ugentligt, så er vi nok mere oppe i 40 eller 60 nu. Det er også fint i en periode, og så kan jeg geare lidt ned igen. Men når man skal genopfinde sig selv, så er jeg en stor del af det - det er klart.