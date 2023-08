Hård kamp: Kæmpede for at blive gravid i fire år

I sin podcast fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman hudløst ærligt om sin kamp for at blive mor

Hun ville så inderligt gerne være mor. Hun så det, som en del af sin identitet at blive. Derfor var det en nødvendighed at blive gravid.

Men det var en lang og hård kamp for Christiane Schaumburg-Müller Åxman. Det fortæller den tidligere 'Vild med dans'-vært hudløst ærligt om i sin podcast 'Hverdag'.

- I 2012 begynder min eksmand og jeg at prøve at blive gravide, og jeg kan ikke blive gravid, fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman i podcasten og fortsætter:

- Vi har faktisk fire års prøven.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman i var i 2012 gift med rapperen Liam O'Connor - også kaldt L.O.C. Parret blev forældre i 2016 til sønnen Constantin.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman og giftede sig i 2023 med Daniel Åxman. Foto: Anthon Unger

Men inden da måtte tv-værten i fertilitetsbehandling. Her finder de ud af, hvorfor Christiane Schaumburg-Müller Åxman ikke kan blive gravid.

– Jeg finder så ud af, at jeg har lavt stofskifte. Det anede jeg ikke. Jeg have ingen symptomer, forklarer Schamburg-Müller i podcasten og tilføjer videre, at lægerne også fandt ud af, at hun led af polypper i livmoderen.

Da der efter længere tid var styr på både stofskiftet og polypperne, kunne Christiane Schaumburg-Müller Åxman insimineres. Her lykkedes det tv-værten at blive gravid i første forsøg.

Mistede barnet

Anden gang Christiane Schaumburg-Müller Åxman skulle i fertilitetsbehandling, blev hun også gravid. Denne gang var det med Daniel Åxman, som tv-værten fandt sammen med efter bruddet med Liam O'Connor.

- Anden gang, der er jeg mor –så det er ikke en nødvendighed, det er et ønske (at blive gravid, red). Første gang er en nødvendighed, hvis jeg gerne vil være mor. Og det var den største krise, tror jeg. Det var det her med, at jeg så mig selv identitetsmæssigt være mor, fortæller Schaumburg-Müller Åxman i podcasten.

Gravid blev hun. Men halvdelen inde i sin graviditet mistede den nu 41-årige tv-vært sin ufødte søn, Columbus.

I sin 'podcasten afslører Christiane Schaumburg-Müller Åxman hjerteskærende detaljer om, hvordan parret opdagede, at fostret i hendes mave var sygt - og hvordan timingen ikke kunne være værre.