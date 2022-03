Hård kritik af årets Melodi Grand Prix: - Vi skal tage os sammen!

Han kan nemt, som han selv siger, komme til at sidde og lyde som en bitter, gammelklog mand, der selv har vundet Melodi Grand Prixet, og derfor ikke synes, at andres bud på vindermelodier er gode nok.

Omvendt erklærer 71-årige Jørgen Olsen samtidig, at han er blevet for gammel til ikke at sige sin mening, når han har noget på hjerte.

Og det har han.

Derfor medvirkede han i torsdagens version af 'Kræs' på Radio4, hvor han var inviteret i studiet for at tale om den kedelige udvikling og tendens, han føler, der har været i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix i nyere tid.

Niveauet er simpelthen for lavt, mener han.

- Amatørerne har overtaget, og det må jeg sige helt ærligt. Jeg har lyttet tingene (fra konkurrencen lørdag, red.) igennem, og jeg føler stadigvæk, at vi mangler noget krop og noget professionalisme. Helt klart. Der mangler sangstemmer, og vi mangler også de helt gode melodier. Vi er jo oppe at slås mod lande som Sverige, der er langt bedre til at sætte Melodi Grand Prix i scene musikalsk. Et eller andet sted skal vi virkelig til at tage os sammen – det mener jeg 100 procent, tordner Jørgen Olsen i udsendelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brødrene Olsen vandt i år 2000 Dansk Melodi Grand Prix, og triumferede nogle måneder senere i Eurovision-finalen. Vært det år herhjemme var en ung Natasja Crone. I dag mener Jørgen Olsen ikke, at vi har chance for endnu en sejr, for der mangler kvalitet. Foto: Thomas Wilmann/POLFOTO

Udlandet er ligeglade

Værtinden Maja Hald spørger derpå Jørgen Olsen, om han også mener, at der er et problem med sange og kunstnere ved Melodi Grand Prix ikke bare i år, men generelt.

- Ja, det synes jeg. Jeg synes, at kvaliteten er alt for svingende.

- Problemet er, hvis Melodi Grand Prix ikke har store hits - og her tænker jeg internationalt, for det er fint nok, at de er det i Danmark. Emmelie de Forest (som vandt både nationalt og internationalt i 2013, red.) skulle jo også have været et hit i f.eks. Tyskland, men der skete ikke noget. Der er heller ikke længere nær den samme prestige ved at vinde Melodi Grand Prix – hverken det internationale eller det nationale, bedyrer han.

Manglende interesse

Jørgen Olsen har sin klare tese om hvorfor: interessen.

- Det hænger sammen med, at så stor interesse er der ikke for det, for der er så meget andet, der optager folk i dag, som gør, at Melodi Grand Prix bliver skubbet lidt ud, fortæller Jørgen Olsen, som dog anerkender, at showet trods alt stadig som en af de få ting på tv fortsat samler folk bag skærmene.

Om de så synes om det, de hører og ser, er en anden sag, antyder han.

Olsen fortæller videre i udsendelsen, at hvis der ikke var alle de mange talentshows på tv i nyere tid, ville talentmassen ikke være så udvandet i forhold til at finde de rette artister til Melodi Grand Prix, ligesom talentshows også er med til at fjerne opmærksomheden fra den hæderkronede sangkonkurrence.

- Hvis man kritiserer mange mennesker, som er yngre end mig, så siger man, at jeg er en gammel sur mand, men man skal se på, hvad der trykker. Der er så megen konkurrence hele tiden, f.eks. fra 'X Factor', og så mister det kraften eller folks interesse – det kan ikke være anderledes.

Det er latterligt

Han mener samtidig, at de nye generationer af sangere og sangerinder nemt springer over, hvor gærdet er lavest. Det går ud over kvaliteten herhjemme generelt.

- Jeg startede med at skrive, da jeg var 14 år gammel, og da sad jeg et par timer hver eneste dag efter skoletid med min bror og spillede og skrev sange. Men de andre vader bare ind. De tror, at de kan det hele og ved det hele, fordi de har været sammen med Thomas Blachman en måneds tid. Det er latterligt, fortæller Olsen, inden værten i 'Kræs' bryder ind:

- Så hvis disse talentshows ikke eksisterede, ville der være bedre plads til at lave et godt Melodi Grand Prix?

- Afgjort.

Radio4 sender 'Kræs' hver mandag til torsdag kl. 14. Lyt til udsendelsen med Jørgen Olsen her: