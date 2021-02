Hård kritik: Bryder karantæne

'Så skal jeg hjem i karantæne'.

Sådan lød det fra diamantdatteren Elvira Pitzner, da hun forleden vendte hjem mod Danmark, efter hun den seneste tid har opholdt sig i Dubai.

Men selvom Elvira Pitzner proklamerede, at hun havde tænkt sig at gå i isolation, som myndighederne kræver, har man det seneste døgn kunnet se i hendes story på Instagram, at hun har været på flere udflugter udenfor sin mors hjem, hvor hun angiveligt er i isolation i øjeblikket.

Blandt andet har Pitzner fredag delt billeder af, at hun var i vaskehallen med sin bil, og at hun er taget over i sit eget hus, som ligger omkring ti minutter fra morens hjem.

Hendes udfulgter er da heller ikke gået ubemærket hen på de sociale medier, hvor flere kritiserer Pitzner for ikke at leve op til reglerne for karantæne.

Søndag blev der indført nye regler for indrejse i Danmark, som gør, at man skal lade sig teste, når man rejser ind i Danmark og samtidig gå direkte i isolation i ti dage. Ifølge Sundhedsministeriet betyder det også, at det ikke er tilladt at forlade isolationsstedet, 'før udløbet af perioden'.

Såfremt man ikke overholder reglerne, kan det i værste fald føre til en bøde på 3500 kroner.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at bryde isolationen, medmindre man fire dage efter kan fremvise en negativ coronatest, eller man har brug for akut behandling på sygehuset.

I Elvira Pitzners tilfælde kan det ikke være tilfældet, da hun vendte hjem onsdag og samtidig flere gange har fortalt, at hun er i karantæne i øjeblikket.

Røgslør

Den seneste tid har Elvira Pitzner flere gange vakt opmærksomhed og fået kritik. Det skete især, efter det blev klart, at hun var taget til Dubai, alt imens myndighederne på det kraftigste frarådede al udrejse fra Danmark.

I begyndelsen forsøgte Pitzner at skjule, at hun var i Dubai ved at dele billeder fra et sommerhus i Hornbæk, men efter hun på de sociale medier flere gange var blevet spottet i festligt lag i Dubai, gik hun siden til bekendelse på de sociale medier.

Her forklarede hun dog, at hun var i Dubai, fordi hun skal flytte derned:

'Så det handler ikke om, at jeg er på ferie i Dubai og ingen respekt har for den pandemi, vi oplever, eller at jeg prøver at lyve for nogen. Jeg elsker at dele mine livsoplevelser med jer, men timingen vælger jeg så vidt muligt selv', skrev hun i den forbindelse.

Onsdag fortalte hun så på Instagram, at hun igen var på vej hjem til Danmark.

'Så skal jeg hjem i karantæne, ordne arbejde, mit hus og bil situation, hente hundene og pakke en masse', lød det i den forbindelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.