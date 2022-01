Hård kritik fra offer: Min krænker blev hyldet

I december fratrådte en journalist på Berlingske sin stilling på grund af krænkelser.

Siden stod Steffen Nyboe McGhie frem på sin Facebook-profil og fortalte, at det var ham, sagen drejede sig om, og at han har problemer med alkohol, som førte til krænkelser og grænseoverskridende adfærd ved en fest tidligere på året.

Efterfølgende udtalte han sig også i et interview hos fagbladet Journalisten, og nu kritiseres samme medie for at have været for ukritiske i sagen.

Det sker i et debatindlæg skrevet af offeret hos netop Journalisten.

Offeret er praktikant hos Berlingske og skriver indlægget under anonymitet. Hun skriver, at der aldrig blev stillet spørgsmål om, hvad krænkelserne indebar, og hvorvidt han har undskyldt overfor offeret.

Samtidig skriver hun, at der aldrig blev rakt ud til hende, da sagen blev dækket hos Journalisten.

Kritik af MeToo-forkæmpere

Kritikken er dog ikke kun rettet mod mediet, men også mod prominente stemmer i MeToo-debatten.

'McGhie er kommet med en brøkdel af sandheden. Og den er blevet accepteret fuldstændigt på sociale medier. Store personligheder i MeToo-debatten som Sandie Westh og Kirstine Holst (forkvinde for Voldtægtsofres Vilkår) har nærmest klappet ham ud i en stor hyldest.'

'Selv Dansk Kvindesamfund havde svært ved at holde sig tilbage: 'Tak for sobert indlæg og for at tage ansvaret på dig. Det kan ikke have været let, dog er det det rigtige, du gør.''

'I hvilken verden ved I, om han gør det rette? I kender ikke den fulde sandhed. Det er for nemt. I antager, at krænkerens version er en fyldestgørende fortælling af, hvad der er sket, og tænker slet ikke over dem, der sidder på den anden side,' lyder det fra offeret.

Kirstine Holst kan i dag godt se, at hun ikke forholdt sig kritisk nok til sagen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg er ked af det

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Kvindesamfund, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Det var dog muligt at få en kommentar fra Kirstine Holst, som lægger sig fladt ned i sagen.

- Jeg er enormt ked af, hun har betragtet det som en hyldest af hendes krænker. For det er det jo ikke. Aldrig nogensinde.

- Har du været for ukritisk?

- Det har jeg helt sikkert. Det må jeg have været. Det var ikke faldet mig ind, at hun ikke var blevet hørt, siger hun til Ekstra Bladet.

For hende handlede det om, at hun troede, der blev taget ansvar i situationen.

- I forhold til, at jeg arbejder med voldtægtsofre, så ved jeg, hvor meget det betyder for ofre, at det ikke er dem, der skal bære skylden, men at nogen tager ansvar.

- Det var ene og alene mit perspektiv på det, og jeg vil godt sige, at jeg synes, det er forbilledligt at tage ansvar - men man skal også tage det rigtige ansvar. Og der burde jeg nok have været mere kritisk for at finde ud af, om han reelt gjorde det, siger Kirstine Holst.

Plads til erkendelse

Hun håber på, at der i fremtiden kan være plads til erkendelse, når det kommer til sager om krænkelser.

- Jeg synes, det er vigtigt, der er plads til, at folk kan erkende. Men det er klart, at ofrene skal ikke blive usynlige i det. Det er min holdning, og jeg er rigtig ked af, at hun har fået den opfattelse, at jeg hyldede hendes krænker, fordi det vil jeg aldrig gøre. Og jeg er faktisk rigtig, rigtig ked af det over det, siger Kirstine Holst.

Ekstra Bladet forsøger at komme i kontakt med offeret gennem Berlingske, som hun opfordrer til i sit indlæg.