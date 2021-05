Hårdt angreb: - Hun overtog mit liv!

Sygeplejerske og skuespillerinde Christina Nørby Ibsen befandt sig i sit livs krise for to år siden, da hun og tv-værten Bubber, der på daværende tidspunkt havde været sammen i mere end 30 år, gik fra hinanden.

I den forbindelse kunne Ekstra Bladet afsløre, at Bubber ventede et barn med iværksætter Signe Rossing, som han i dag bor sammen med og danner par med, og som tidligere har passet Bubber og Ibsens fælles børn.

Siden bruddet har Christina Nørby Ibsen holdt sig tilbage med at fortælle om sit syn på skilsmissen og generelt ikke udtalt sig til pressen.

Det ændrer hun dog på nu, for midt i, hvad hun selv kalder 'sit livs krise', har hun opsøgt andre, som har kæmpet med sorg. Samtalerne er blevet til podcastserien 'For altid forandret', som lige nu kan høres på Podimo.

Stort svigt

I det nyeste afsnit af programmet lukker Christina Ibsen Meyer for første gang op for, hvad hun tænker om forholdet imellem Bubber og Signe Rossing.

- Hun var en stor del af vores familie i mange år. Jeg er frustreret over, at jeg stadig efter to år føler en tristhed, en sorg og et mørke, som jeg indimellem synes er svært at komme ud af, fortæller Ibsen i podcasten under en samtale med sognepræst Kathrine Lilleør.

- Det har været en omvæltning i mit liv. Jeg tror sådan set ikke, jeg kunne tænke mig noget værre. Jeg føler mig ret bedraget af et menneske, som har været i vores liv i mange år, som synes, at hun skulle overtage mit liv, og det har jeg enormt svært at forene mig med. Jeg har enormt svært ved at normalisere det og svært ved at acceptere det, lyder det ærligt fra Ibsen.

Signe Rossing har kendt både Bubber og Ibsen i mange år. Foto: Rud Kofoed

'Bærer den store skyld'

I podcasten kommer hun samtidig ind på, at Bubber tidligere har været hende utro, hvilket Bubber også har fortalt åbent om. Denne gang er det dog ifølge Ibsen anderledes.

54-årige Ibsen mener nemlig, at Signe Rossing har en stor del af skylden for deres brud.

- Det, at der har været en kvinde inde over, er ikke noget nyt, men jeg synes nok, at hun har en ... jeg synes faktisk, hun bærer den store skyld, hvis jeg skal være helt ærlig, lyder det fra Ibsen, der samtidig slår fast, at hun får svært ved at tilgive hende:

- Jeg kommer aldrig nogensinde til at tilgive hende. Og jeg kan fortælle dig en ting: Jeg er et menneske, der tilgiver rigtig meget, siger hun og understreger, at det ser anderledes ud, når det kommer til Bubber, som hun har tre voksne børn sammen med.

- Ham tror jeg godt, jeg kunne tilgive på længere sigt. Ikke lige nu, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bubber og Signe Rossing, der understreger, at de ikke har nogen kommentarer til Ibsens udlægning af sagen. De lægger dog ikke skjul på, at de ikke er enige i hendes fremstilling, som ikke er gået deres næse forbi.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Christina Nørby Ibsen.