Hårdt angreb på TV 2: 'Jeg væmmes!'

Per Christiansen mener, at TV 2 Nyhederne løber Putins ærinde med deres 'halleluja journalistik' fra Rusland

Mere end 25 års tro tjeneste i TV 2 holder ikke den tidligere studievært Per Christiansen fra at gå i flæsket på sin gamle arbejdsplads, som han forlod ved udgangen af 2020.

Fredag kunne TV 2 meddele, at mediet efter et års fravær nu igen er at finde i Rusland med en korrespondent.

Men det huer ikke Per Christiansen, at hans gamle arbejdsgiver nu skal lave journalistisk fra Rusland. Han mener, de glemmer, hvor de rapporterer fra.

'TV 2 Nyhederne fortæller om stor russisk opbakning til krigen i Ukraine med kommentar fra en journalist, der i en skåltale af en artikel siger, at han i Rusland må bedrive lige nøjagtig den journalistik, han selv ønsker. Men kære Nyhederne, har I glemt, at I opererer i et diktatur', indleder den tidligere vejr- og nyhedsvært et Facebook-opslag lørdag.

Per Christiansen forlod 1. janaur 2021 jobbet på TV 2 igennem 25 år. Foto: Tim Kildeborg Jensen

'Jeg væmmes!'

Han fortsætter med at skrive, hvordan kritiske medier i Rusland er forbudt, og at TV 2 så at sige danser efter Putins pibe, når de rapporterer fra landet.

'I Rusland er alle kritiske medier forbudt. Folk, der har en anden mening end Kreml, falder ud af vinduer fra stor højde, selv når de opholder sig i andre lande. Eller de bliver som oppositionspolitikere forsøgt forgiftet og idømt langvarige fængselsstraffe. Og også udenlandske journalister bliver fængslet.'

Per Christiansen slutter sit opslag af med at vride kniven rundt en sidste gang:

'TV 2 Nyhederne går med sin halleluja journalistik Putins ærinde. Jeg væmmes!'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Per Christiansen, der ikke har ønsket at kommentere sit opslag.

TV 2-chef svarer på kritikken

Deklarerer undertrykkende myndigheder

Af tv2.dk-artiklen, som Per Christiansen henviser til, kan man rigtig nok læse, at 'meldingen fra de russiske myndigheder er dog, at TV 2 kan rapportere frit fra Rusland, tale om det, vi vil, og med dem, som selv ønsker at tale med os'.

Men af samme artikel fremgår det dog også, at 'myndighederne i Rusland gør også meget for at undertrykke kritiske stemmer'.

Lige som mediet også deklarerer i artiklen, at 'oppositionsfolk og journalister bliver fængslet, mange vestlige journalister er smidt ud af Rusland og har fået indrejseforbud, og nye love har betydet store indskrænkelser i ytringsfriheden'.