Hårdt arbejde

Skuespillerinden Mathilde Norholt og ekskæresten Kristian Errebo Krantz skal fejre jul sammen, men det har ikke været let at nå hertil, hvor de står i dag

Selvom det er ved at være noget tid siden, at Mathilde Norholt og Kristian Errebo Krantz gik fra hinanden, er de stadig en del af hinandens liv.

Da Ekstra Bladet møder Mathilde Norholt på den røde løber forud for premieren på 'Spencer' mandag aften, fortæller hun nemlig, at eksparret, der gik fra hinanden i december 2019, skal fejre jul sammen i år.

- Juleaften skal gå med god mad og sammen med min ekskæreste, fordi vi stadig holder jul sammen på grund af vores datter, siger hun og fortsætter:

- Det er fantastisk. Jeg har mange veninder, bekendte og kollegaer, som ikke kan det, så det er jeg meget glad for. Vi har også arbejdet meget hårdt for det, men vi er rigtig glade, og vi er et godt sted, og det er godt for vores datter, siger hun med et stort smil, der tydeligt kan anes bag mundbindet.

Skuespillerinden og hendes ekskæreste har sammen datteren Polly på fire år.

Spændende ting på vej

38-årige Norholt løfter også sløret for en webserie, som hun ser frem til at kunne fortælle lidt mere om, når tiden er inde til det - og hvis nogen vil købe projektet.

- Det går rigtig godt, og jeg har lige instrueret min første webserie, som vi sidder og klipper i og ordner. Det er nok årets højdepunkt, men fordi det ikke er blevet købt af nogen - hint, hint - så ved jeg ikke, hvornår den bliver vist, uddyber skuespillerinden og griner.

Mathilde Norholt skynder sig herefter videre for at komme ind at se filmen, hvor Kristen Stewart spiller prinsesse Diana. Det har hun glædet sig meget til, forklarer hun.

- Jeg havde en kammerat i 10. klasse, der var helt vild med prinsesse Diana, så jeg har hørt meget om Diana fra ham. Alle os fra 90'erne kan jo godt huske hende, og jeg husker også den dag, hun døde.