Hårdt ramt af corona: 'Skræmmende og væmmeligt'

Sarah Grünewald deler nu, hvordan hun oplever senfølgerne af at have været smittet med sygdommen

Det er ikke en ønskværdig situation for nogen at være smittet med coronavirus.

Den kendte tv-vært Sarah Grünewald fortalte tidligere på måneden, at hun var blevet ramt af sygdommen, men selv 14 dage efter, at hun er erklæret rask, døjer hun med senfølger.

Smittet med coronavirus

Det skriver hun på Instagram.

'Sen-følgerne efter corona har virkelig taget r**** på mig', lyder det i opslaget, hvor hun på billedet står med sin søn og laver krystaller. De to var adskilt, da Sarah var i isolation.

'De sidste 3-4 dage er jeg stået op, har dækket morgenbord, spiser, pakker taske til tur og Bang....så er jeg så ramt af træthed at jeg nærmest ikke kan overskue at finde min cykelnøgle', skriver værten, der har erkendt, at energien ikke er, hvad den var før corona.

Derudover er Sarah også begyndt at glemme flere ting.

'I mandags lå den i min makeup pung. Det er nemlig en anden ting. Jeg er distræt... det har jeg alle dage været, bevares, været, men det her er særligt! Jeg glemmer ting. Navne, ting... især vejnavne er slemt. Jeg glemte den anden dag at det hed en gaffel- det havde Luis heldigvis kæmpe griner over, og han hjælper', skriver hun og refererer til sønnen.

Ny karriere: - Jeg føler mig tryg

Også ramt fysisk

Og der er også fysiske smerter efter sygdommen.

'Mine ben gør ondt, altså ægte ondt. Som om at jeg har løbet en maraton... og taget 1000 squats, ( i wish) . Det er mest når jeg ligger ned. Og det prøver jeg at gøre så snart jeg kan, for hovedpine og svimmelhed melder også din ankomst et par gange om dagen', lyder det.

Sarah skriver yderligere en tak til sine følgere, der gav gode råd til ondt i benene og glemsomhed.

Hun er glad for ikke at være den eneste, der døjer med senfølger, men erkender, at det er hårdt at være så nede efter sygdommen.

'På en måde er det rart at vide at jeg ikke er alene, da flere kender til samtlige senfølger, men på den anden side og mest af alt, er det virkelig skræmmende og så væmmeligt!', skriver hun.

Sarah Grünewalds manager, Salli Mortensen, oplyser til Ekstra Bladet, at Grünewald ikke har yderligere kommentarer.

