Hårdt ramt af corona

Både Janni Ree og Karsten Ree har haft corona. Hvor Janni Ree er blevet raskmeldt, døjer ægtefællen fortsat med virussen.

Det fortæller Janni Ree, der var hårdt ramt søndag, mandag og tirsdag i denne uge, til Ekstra Bladet.

- Det er en voldsom omgang at have corona, men jeg er heldigvis raskmeldt nu. Jeg ved ikke, om det er mig eller en anden, der har givet ham det, men nu har Karsten fået det. Han tog sig af mig i de første par dage, og han har det rigtig skidt nu, fortæller 'Forsidefruen'.

Hun fortæller, at de begge er vaccinerede, hvilket hun priser sig lykkelig for, så oplevelsen ikke risikerede at blive endnu værre.

Janni afviser: Karsten er ikke ved at dø

Når hun ikke med sikkerhed ved, hvem der har smittet Karsten Ree med coronavirus, så skyldes det, at han for nylig kom hjem fra Afrika. Han blev efterfølgende ringet op af smitteopsporingen, der fortalte, at der havde været en smittet med ombord på flyet, forklarer hun.

- Karstens helbred har jo været udfordret i de seneste år. Er du nervøs for ham?

- Selvfølgelig er jeg nervøs for ham. Han skal nok klare den, men jeg må også sige, at det ikke er for børn at have corona. Det er noget, man læser om, og så får man det pludselig selv. Man har ondt i alle led, feber og hoster. Jeg blev næsten kvalt i mit eget slim, fortæller hun.

Undervandsbil, luftskib og super-ur: Sådan bruger verdens rigeste deres enorme formuer

Selvom Janni Ree er blevet raskmeldt, og der er gået 48 timer, så mærker hun stadig efterveerne af coronavirus. Hun har nemlig mistet nogle af sine vigtige sanser.

- Jeg kan ikke smage noget eller lugte noget. Det er forfærdeligt, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har i dag lanceret en ny, ugentlig podcast med Anna Thygesen. Første afsnit handler om Mette Frederiksens pressemøde. Hør med herunder eller i din podcastapp