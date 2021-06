Hårdt ramt af restriktioner: - Jeg kunne ødelægge noget

Det er aldrig sjovt at misse noget, man har glædet sig til.

Og det er især ikke sjovt, hvis man får sine billetter snuppet, når Danmark skal spille landsholdskamp.

Sådan har skuespiller Jon Lange det i hvert fald.

Det fortæller han til Ekstra Bladet ved premieren på 'Centervagt' i Imperial.

- Jeg havde to billetter, men de blev begge to taget fra mig.

Blev ikke glad

Og det var bestemt ikke noget, han tog pænt.

- Jeg var klar til at ødelægge noget, men jeg har ikke noget, jeg må smadre for min kone, siger han med et grin og uddyber:

- Jeg blev meget, meget ked af det.

Derfor er han nu også i gang med at forsøge at skaffe sig nogle nye billetter.

- Jeg kæmper med næb og klør for at få en billet. Der bliver hele tiden frigivet nye, og vi sidder klar ved tasterne

Selvom han godt forstår situationen med corona, var han stadig trist over at gå glip af kampene.

- Jeg forstod det måtte ske, men derfor kan man jo godt blive ærgerlig over det.

Håber på mere

Indtil videre har skuespilleren dog været heldig at se Danmark mod Bosnien, men her imponerede de danske fans altså ikke.

- Vi blev overdøvet på stadion af Bosnien, så det er altså nu, vi skal stå sammen.

Han håber, at danskerne vil huske at holde den gode stemning og fællesskab for øje, når Danmark skal spille kamp lørdag.

- Jeg kører fanen højt. Jeg har Danmarks-ører til bilen og flag. Jeg havde håbet, der ville ske lidt mere, men jeg forstår godt tingene er sat i bero, og vi skal nok få en god stemning.

Jon Lange er aktuel i fjerede sæson af 'Sygeplejeskolen', der sendes på TV 2 i efteråret.