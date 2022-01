Hårdt ramt: - Det er sgu en slem omgang

Tv-vært Peter Ingemann er hårdt ramt af coronavirus.

Det deler han med sine følgere på både Facebook og Instagram.

'Ja, så ligger jeg her! Afskåret, isoleret, smidt på møddingen i sit eget hjem. Dag to med corona. Det er sgu en slem omgang - troede det skulle være mildt, men det er ligesom en hård influenza', skriver 48-årige Ingemann.

I sit Instagram-opslag sender Peter Ingemann også en drilsk hilsen i retning af sin kone, Trine, som varter ham op, når hun ikke lige er på arbejde.

'Hmmmmm… jeg er faktisk lidt sulten igen - men nu har konen altså tilladt sig at køre til træning. Nå, hun kommer vel hjem igen…kunne egentlig også godt drikke en af de iskolde halvliters Bitburger-øl, jeg har ude i skuret', skriver han blandt andet.

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at han har det så dårligt, at han ikke har lyst til at tale i telefon. Og det kommer faktisk lidt bag på ham, fordi han er fuldt vaccineret.

'Det er rigtigt nok, at det har været en hård omgang. Feber, migræne, helt afsindig kvalme. Troede, det skulle være en 'walk in the park' og havde egentlig glædet mig til at få lidt coronaimmunitet oven i de tre vaccinestik, jeg har. Men lige nu synes jeg ikke, det er skidegodt', skriver han i en sms, hvor han samtidig understreger, at han dog har det bedre, end han havde i går.

'Så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det ville være, hvis ikke jeg var vaccineret. Så thank god for det….. eller tak Peter, for det var jo ham, der selv valgte at få skuddene', skriver han videre.

Belejligt tidspunkt

Peter Ingemann fortæller dog, at coronavirussen stort set ikke kunne have ramt ham på et mere belejligt tidspunkt end nu.

'Jeg har lige afsluttet den sidste færdiggørelse af 'Ingemann og kongerækken' (til TV 2, red.) i fredags og begynder optagelse til en ny serie i uge 8. Så som jeg skrev til min chef: 'Det er timet som et svejtserur'', skriver han til Ekstra Bladet.

Dog kommer sygdommen til at spænde ben for familiens skitur til Østrig, som skulle have fundet sted i uge 7, og det er han ked af.

'Jeg kan ikke være sikker på at have en negativ PCR-test om to og en halv uge, så vi har valgt at afbestille, mens vi kunne', skriver han.

Peter Ingemann er netop nu aktuel med programmet 'Ingemann og kongerækken', der kan ses på TV 2 onsdag aften og på TV 2 Play.