Hårdt ramt: 'Din dumme kælling'

Den danske sangerinde Maria Montell er lige nu i selvisolation, efter hun er blevet ramt af coronavirus.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

Her fortæller hun videre, at hun bestemt ikke er på toppen.

'Corona din dumme kælling!!! Jeg er sgu sørme lidt SKIDT MADS pt. Så er det jo godt, at man har konge service fra resten af holdet herhjemme. NOT. Mødre er stærkt undervurderet!', skriver hun.

I opslaget fortæller hun samtidig, at hun er fuldt vaccineret, og samtidig kommer hun med en opfordring:

'Er dobbelt vaccineret og er tilhænger af, at vi skal passe på hinanden! Ikke sjovt det her.. Kom nu i gang med de vacciner!', skriver hun.

Det er ikke første gang, den 52-årige sangerinde får corona indenfor bag hjemmets fire vægge.

Montell er gift med Tomas Villum. Foto: Stine Tidsvilde

Søn smittet til fødselsdag

Montell, der er gift med skuespiller og filmproducer Tomas Villum Jensen, kunne sidste år fortælle til Ekstra Bladet, at hendes ældste søn, Villum, var blevet ramt af coronavirus, og at han derfor var i isolation i hjemmet på sin fødselsdag.

Både Montell, Tomas Villum og parrets to andre børn slap dog uden at blive smittet.

- Det var en vild 16 års fødselsdag. Han sad ved et bord udenfor for sig selv og åbnede gaver, og så kunne vi sidde og kigge på ham inde fra huset, sagde Montell dengang til Ekstra Bladet.

- Man er jo lidt rundt på gulvet, for man tænker hele tiden, at det ikke rammer en selv. Men vi tager alle forholdsregler, og han er heldig, at han har en mor, der er hjemme lige nu. Rent serviceorgan. Jeg er ved at blive vanvittig af alt det rengøring. Men vi gør selvfølgelig, hvad der skal til, for at undgå, at andre bliver smittet, sagde hun videre.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Maria Montell, men det har i skrivende stund ikke været muligt.