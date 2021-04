Hårdt ramt: Fik kølerhjelm i hovedet

Venstre-politikeren Tommy Ahlers er hårdt ramt i disse dage.

Forleden midt i påskeferien fik han nemlig en kølerhjelm i hovedet og pådrog sig en hjernerystelse. Derfor tager han i øjeblikket en pause og kommer sig efter de skader, mødet med kølerhjelmen har forvoldt.

Han vil nemlig gøre alt, hvad han kan, for at han ikke får mén.

'Jeg har sovet en del siden starten af påskedagene. Lyttet lidt til lydbøger med nedrullede gardiner. Været lidt ude og så sovet igen. Jeg tør simpelthen ikke andet,' skriver han i et opslag på Instagram og fortsætter:

'I påsken fik jeg en kølerhjelm i hovedet og blev en hjernerystelse og en række sting i panden rigere. Jeg synes oftere og oftere, jeg hører historier om folk, der har fået varige gener, hovedpine og koncentrationsbesvær efter en hjernerystelse. Det er skræmmende. Så jeg har stemplet ud hele denne uge,' lyder det videre.

Ahlers, der tidligere har været investor i 'Løvens Hule', fortæller, at han dog langsomt får det bedre, og at han håber på snart at være tilbage for fuld skrue igen.

Grundet sygdommens karakter har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Tommy Ahlers.

Til daglig danner politikeren, der førhen var uddannelses og forskningsminister for Venstre, par med radiovært og dj Le Gammeltoft. De er for nylig flyttet sammen på Holmen i København.

De stod for første gang frem som par i offentligheden i 2020, da de deltog i premieren på filmen '7 Years of Lukas Graham'.

