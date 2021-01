Hårdt ramt: Hentet i ambulance

Stephanie Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', er i øjeblikket meget hårdt ramt af coronavirus.

Mandag aften fik den 20-årige 'Årgang 0'-deltager det dog så skidt, at hun var nødt til at reagere.

Hun fik nemlig hurtigt sværere og sværere ved at trække vejret, og til sidst kunne hun næsten ikke få luft.

Derfor måtte hun ringe efter en ambulance, der kunne hente hende i Slagelse, hvor hun i øjeblikket er indlogeret i en isolationsbolig væk fra sit hjem, hvor hun til daglig bor sammen med kæresten, Jack, og hans forældre.

- Jeg fik det væsentligt værre end nogen af de andre dage. Jeg blev kortvarigt indlagt på Slagelse Sygehus i går med respirationsbesvær - altså vejrtrækningsproblemer, fortæller Stephanie i en story på sin Instagram-profil.

- Jeg følte ikke, at jeg kunne få vejret ordentligt eller trække vejret fuldt ud. Jeg blev rigtig dårlig og skulle have hjælp til at trække vejret, fortæller hun videre.

Heldigvis fik Stephanie Siguenza det hurtigt bedre, og efter et par timers indlæggelse kunne hun vende 'hjem' til sin isolationsboligen, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Der er over 900 indlagte med corona i Danmark. Se de nyeste tal her

Hårdt ramt: Smittet med coronavirus

- Det går meget bedre end i går. På hospitalet fandt jeg jo ud af, at alt så fint ud, men jeg havde kortvarigt brug for hjælp til at trække vejret, og så har jeg fået noget medicin, siger hun og fortsætter:

- Det var en meget ubehagelig oplevelse, fordi jeg ikke kunne få luften ordentligt ned. Men nu har jeg det bedre og kan bedre trække vejret, selvom jeg stadig er meget sløj.

Også Stephanie Siguenzas mor, Christina Siguenza, er blevet smittet med coronavirus. Det samme er to af hendes sønner. Foto: TV2

Er i isolationsbolig

Stephanie Siguenza prøver i øjeblikket at få det bedste ud af tiden, hvor hun er tvunget til at forholde sig i isolation i isolationsboligen.

- Jeg snakker dagligt med dem derhjemme, og så er jeg så heldig, at der er internet herude. Så jeg kan se film og serier.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Siguenza fortæller, at hun er overrasket over, at virussen har ramt hende så hårdt, da hun ellers er ung og frisk.

- Det er selvfølgelig supernederen, at jeg har det så skidt. Men virussen sætter sig forskelligt på folk, og jeg er så bare uheldig, at den har sat sig på mine lunger, siger hun og fortsætter:

- Når det så er sagt, er jeg glad for, at vi har så gode læger og sygeplejersker, og de har virkelig været gode til at passe på mig, siger hun og fortæller, at hun skal være i isolation, indtil hun har været symptomfri i 48 timer.

Lige nu er Stephanie Siguenzas mor, Christina Siguenza, ligeledes i isolation, da hun og to af hendes sønner også er blevet ramt af coronavirus.