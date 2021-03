Hårdt ramt: - Jeg blev rigtig ked af det

Et år er gået, siden Danmark første gang lukkede ned. Et år, der for mange føles uendeligt langt. Et år med restriktioner og nye tilværelser.

En af dem, der har lært at leve i den nye virkelighed, er model og skuespiller Oliver Bjerrehuus. Ekstra Bladet talte med Oliver Bjerrehuus sidste år under første lockdown, hvor han kunne fortælle, at han havde solgt ud af basguitarer.

Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen knap et år senere, er det en mere optimistisk Oliver Bjerrehuus, der tager røret.

- Jeg har fået lidt forskellige modeljobs, så det er okay. Men jeg kan i den grad mærke, at der har været corona, siger Oliver Bjerrehuus, der bruger det meste af tiden i sit sommerhus, hvor han finder ro og føler sig uden for coronacirklen, der er inde i byen.

- Det er en helt anden livstil. Jeg går i Rema 1000 en gang om dagen. Nogle gange kan jeg finde på at putte lidt voks i håret. Det er næsten dagens højdepunkt, hvor man møder andre mennesker, der ikke er de hundeluftere, jeg møder om morgnen, når jeg går tur med hunden, siger Oliver Bjerrehuus og griner.

Et tomt hul i maven

Oliver Bjerrehuus er heller ikke i tvivl om, at corona har ændret hans livssyn.

- Jeg røg jo fra MTV. Der kunne jeg mærke, at jeg blev rigtig ked af det. Jeg var meget glad for den arbejdsplads, der var mange inspirerende mennesker. Det var første gang i mit liv, hvor jeg følte, at det var en virksomhed, der havde interesse i mig i længere tid. Jeg har altid været hurtig videre til nye jobs.

Selvom han kun var på MTV i et halvt år, var det en arbejdsplads, der satte dybe spor.

- Det var en fed følelse at føle sig værdssat. Der var rigtig mange gode mennesker. Så jeg blev rigtig ked af det. Derfor begyndte jeg at tage op i mit sommerhus, så jeg ikke skulle ligge på min sofa med et tomt hul i maven, siger Oliver Bjerrehuus.

Og når Danmark begynder at åbne op igen, er han ikke tvivl om, hvor han vil bruge kræfter.

- Jeg vil rigtig gerne lave mere radio. Men også tv, jeg kan godt lide at være sammen med mange mennesker og lave kreative ting, der udgør et godt resultat, siger Oliver Bjerrehuus, der glæder sig til at få en normal hverdag igen.