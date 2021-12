Hårdt ramt: Jeg er heartbroken

Skuespilleren Ditte Ylva Olsen, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Hånd i hånd' på TV3, melder sig nu i koret af danskere, der er smittet med coronavirus, og derfor må ændre deres planer for juleaften.

I et opslag på Instagram fortæller den 44-årige skuespiller, at hun blev testet positiv mandag, og at hun er hårdt ramt af sygdommen.

'Jeg fik feber, mens jeg stod i testkøen søndag formiddag. Nu er det 3.dag, og jeg har det ærligt talt rigtig dårligt!!', skriver hun og fortsætter:



'Mest er jeg helt heartbroken over, at vi i dag skulle have haft børnene og alle fire køre i det smukke vejr til min vidunderlige svigerfamilie i Jylland og hygget indtil d. 24, hvor vi skulle hjem til mine forældre, hvor vi alle fire søskende og familier skulle samles, som vi gør hvert andet år', skriver hun.

Her ses Ditte Ylva med kæresten Jon til premiere på 'Margrethe den første'. Foto: Henning Hjorth

Havde glædet sig

Samtidig skulle Ditte Ylva Olsens kæreste Jon havde været med til at fejre jul med hendes familie for første gang.

Nu er han i stedet i isolation sammen med Ditte Ylva Olsen og afskåret fra at holde jul med sine børn.

'Vi havde glædet os så meget. Jeg føler mig snydt for at spille hovedrolle i den mest romantisk julefilm', skriver hun og fortsætter:

'Nu skal vi lige finde ud af, hvordan isolation bliver en romantisk julefilm… Måske er det faktisk en mulighed? Efter savn og feber er fordøjet og fordampet lidt? Måske skulle jeg tage det der 'POSITIV' seriøst', skriver hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ditte Ylva, men hun fortæller, at hun har det for skidt til at uddybe sin situation yderligere.

