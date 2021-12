Hårdt ramt: Mikael Simpson nede med corona

Julehyggen er midlertidigt sat på pause hjemme hos musikeren og sangeren Mikael Simpson.

Som utallige andre danskere melder han sig nemlig nu rækken af covid-ramte.

Og på de sociale medier lader han forstå, at det er noget af en omgang.

På Twitter har han delt et billede, der viser, at han fik besked om, at han var testet positiv, sent lørdag aften.

På Facebook skrev han her til formiddag følgende:

'Ikke i radioen i disse dage og optræder ikke i aften med Nulle og verdensorkesteret på Christianshavn. Covid har godt fat og den er hård,' skriver 47-årige Simpson mandag formiddag på Facebook.

Efterfølgende er det strømmet ind med hilsner og ønsker om et mildt forløb og god og hurtig bedring.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mikael Simpson, der ud over sin musikergerning også er radiovært på P6 Beat hver formiddag.