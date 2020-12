Hårdt ramt: Nu trækker hun i land

Sanne Salomonsen har besluttet sig for at beholde sin gård i Gilleleje, som hun ellers havde sat til salg

Hele Danmarks rockmama har ikke lagt skjul på, at coronapandemien i den grad har ramt hende hårdt økonomisk.

Af samme årsag valgte hun for et par måneder siden at sætte sin gård i Gilleleje til salg. Det skete efter tre år som ejer af adressen.

Ejendommen var udbudt til salg for 6.995.000 kroner, og dermed stod Sanne Salomonsen til at tjene en god sum på boligen. Tilbage i 2017 betalte hun nemlig 4,1 millioner for ejendommen.

Nu har Salomonsen dog valgt at trække i lang og tage boligen af markedet igen.

Overrasker: Sælger for stort millionbeløb

Det fremgår af Nyboligs hjemmeside, hvor boligen ikke længere er tilgængelig.

Til Her&Nu fortæller Salomonsen, at hun er glad for, at hun alligevel kan beholde huset.

– Jeg satte det til salg, fordi jeg ikke anede, hvad der skulle ske. Jeg elsker det hus, men det er en kæmpe ejendom med masser af jord til. Det er røvlækkert. Jeg elsker det. Det er et sted, der kan tage lang tid at sælge, men vi testede det, og nu er jeg gudskelov der, hvor jeg kan sige, at vi tager det af markedet igen, siger hun til ugebladet og fortæller samtidig, at hun fandt ud af, at hun kunne holde skindet på næsen rent økonomisk og derfor kan beholde huset.

Coronakrisen har været dyr for Sanne Salomonsen. Foto: Per Lange

'Det er barskt'

Tidligere har Sanne Salomonsen fortalt til Ritzau, at hun har været hårdt mærket økonomisk af coronapandemien.

- Festivalerne er jo højsæson for os kunstnere. Og det er fortvivlende, at det er, som det er, så vi kan kun håbe, at vi kan spille på dem igen næste år. Ellers ser det sort ud, har hun tidligere fortalt.

- Jeg har mistet et helt års indtægt, og derfor er det virkelig hårdt. Vi får jo ingen hjælp eller støtte nogen steder, så det er barskt, sagde rockmamaen videre.

Trods diverse hjælpepakker mener hun, at der er sat alt for lidt fokus på det tab, de udøvende kunstnere står tilbage med.

- Jeg har mistet så fucking mange penge, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Men sådan er det.

- Heldigvis er man jo som musiker vant til, at nogle gange har man penge, og andre gange har man ikke, fortalte hun videre.

Efter millionunderskud: Sanne ovenpå igen

Mister millioner

Det seneste regnskab i den 64-årige sangerindes firma, Sanne Salomonsens Ltd. ApS, viser da også, at der har været en stor nedgang i indtægterne, selvom hun dog stadig undgår røde tal og underskud.

I regnskabsåret, der løb fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, lød bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter - på 1.955.021 kroner. Det er noget mindre end regnskabet forinden, hvor beløbet var 4.726.116 kroner.

På bundlinjen faldt resultatet også en del. Her slap Sanne Salomonsen fra regnskabsåret med et overskud på 284.532 kroner efter skat, hvilket er 1,1 million kroner lavere end året før.

Ifølge regnskabet er antallet af ansatte faldet fra to til én i firmaet, hvor der er blevet udbetalt 1.479.897 kroner i løn.

Sanne Salomonsen må formodes at være den ene ansatte, men det er ikke muligt at sige med sikkerhed, om alle lønudbetalingerne er gået til hende. Såfremt de er det, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 123.324 kroner - et beløb, der dog skal betales almindelig indkomstskat af.