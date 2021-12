Hårdt ramt: Smittet med corona

Julen bliver knapt så munter for Jørgen Pahus og Kirsten Marie Skaarup, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed', som de ellers havde tænkt.

De er nemlig begge blevet smittet med corona få dage før jul.

Det skriver Kirsten i et opslag på Instagram.

'Så kom coronaen til os. Jørgen og jeg er begge smittet med corona. Øv sikke en jul', skriver Kirsten i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Kirsten, at hun selv er hårdt ramt af sygdommen.

- Det er træls, at vi er blevet ramt nu så kort inden jul. Det er virkelig surt show, siger hun og fortsætter:

- Jeg har haft feber siden i mandags, og så testede jeg positiv kort efter. Jeg er meget træt og har problemer med at trække vejret. I går havde jeg 40 i feber, så det er meget slemt, lyder det fra Kirsten, der ikke lægger skjul på, at hun er meget bekymret for sit og Jørgens helbred.

De er begge to i 60'erne.

- Jeg har været meget bekymret, for jeg har hjertekarsygdom, og når jeg så har haft problemer med at trække vejret, så har det ikke været rart. Jeg er bange for, om jeg vil klare det, men jeg håber, at det bliver ved med at gå fremad nu. Min feber er heldigvis faldet i dag, siger hun.

Jørgen og Kirsten fandt kærligheden i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2018. Foto: Privat

Misser tredje stik

Kirsten fortæller, at Jørgen indtil videre har det godt efter omstændighederne.

- Jørgen er lige blevet testet positiv i går, men han har det bedre end mig. Han hoster kun lidt, så indtil nu er han frisk nok. Så vi håber, at det bliver ved på den måde, siger hun og fortsætter:

- Så det er mig, der har smittet ham, og det undrer jeg mig over, for det er faktisk mig, der er mindst ude lige i øjeblikket, siger hun med et grin.

Både Jørgen og Kirsten er vaccineret mod corona, men Kirsten nåede lige nøjagtigt ikke at få sit tredje stik.

- Jeg skulle have haft mit tredje stik i torsdags, men det måtte jeg så ikke, fordi jeg fik corona. Så Jørgen tog min tid i stedet og fik tredje stik, men han fik jo så alligevel corona kort efter.

Må aflyse juleplaner

Kirsten er mest ærgerlig over, at de nu har været nødt til at lave om i deres store juleplaner.

- Vi har været nødt til at aflyse de planer, vi havde, med vores børn, søskende og familie, så det bliver ikke til noget, siger hun og fortsætter:

- Så nu behøver vi ikke have et så stort juletræ, som vi plejer. Det plejer jo at være tre meter. Så nu bliver det et lille sødt træ i stedet, og så må vi prøve at få det bedste ud af det og holde jul bare os to.

Kirsten fortæller, at hun og Jørgen får hjælp til at handle fra venner og bekendte, og at de derfor nok skal nå at få sikret sig julemaden, inden det bliver juleaften på fredag.

