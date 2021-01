Hårdt ramt: Smittet med coronavirus

Stephanie Siguenza fra 'Årgang 0' er blevet testet positiv for coronavirus.

Det er hun, 15 dage efter at hun havde holdt juleaften med sin mor Christina Siguenza, der et par dage efter aftenen blev testet positiv for coronavirus.

Det fortæller hun i en række stories på sin Instagram-profil.

Symptomer fik hun tirsdag 5. januar, og siden har hun været isoleret på 1. sal på sin bopæl.

- Jeg er isoleret på vores 1. sal. Det har jeg været siden tirsdag aften, hvor jeg begyndte at få det skidt.

- Jeg har ikke været sammen med andre. Jeg var sammen med to tirsdag eftermiddag og aften, som begge er blevet testet negative.

Christina Siguenza med fire af hendes fem børn. Foto: TV2

Samtidig fortæller hun, at hun er hårdt ramt af de symptomer, virussen har medbragt.

- Jeg har megaondt i halsen. Jeg er blevet snottet i dag, jeg har en feber, der svinger helt vildt, og så kan min krop ikke kunnet finde ud af, om den fryser eller sveder. Det er vildt underligt.

Fordi Stephanie bor med sine svigerforældre, der er i den såkaldte risikogruppe, er hun nødt til at flytte midlertidigt ud.

- Jeg er ved at pakke en taske, da jeg bor i et hjem med to i en risikogruppe. Jeg skal flytte i en isolationsbolig indtil, at jeg er symptomfri.

- Jeg bliver virkelig nemt forpustet bare af at pakke min taske, og jeg kan mærke, at jeg får hjertebanken. Mit hjerte slår ret hurtigt og hårdt.

Hun forventer, at hun bliver indlogeret i isolationsboligen i løbet af fredag eftermiddag.

Frustreret over coronasmitte: - Det er jo umuligt

Jul med mor

Stephanie er sandsynligvis blevet smittet, da hun holdt juleaften ved sin mor, der få dage efter blev testet positiv for virussen, der lige nu holder hele landet lukket.

Dengang fortalte moren, Christina Siguenza, til Ekstra Bladet, at hun frygtede at smitte resten af familien.

Det lykkedes at begrænse smitten nogenlunde, da kun hun, kæresten og et ud af fem børn blev smittet.

Nu er det så to børn, der er smittet, efter Stephanie også har fået en positiv test.

