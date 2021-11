Hårdt ramt

Smitten stiger i den grad overalt i landet.

Senest har Louise Houvenaeghel, der tidligere hed Louise Dorph, delt med sine følgere, at hun også er blevet ramt af sygdommen.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

'Øv, jeg er blevet rigtig ramt af Corona. Jeg er fuld vaccineret og alligevel ligger jeg her og har svært ved at trække vejret. Jeg kan intet smage, intet lugte. Jeg har ondt i lungerne som var der glasskår i dem. Lov mig at du husker at passe på dig selv og andre. Man kan altså stadig godt blive syg. Sprit hænder og hold afstand', lyder det i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Louise, at hun ikke har yderligere kommentarer, men at hun heldigvis har fået det lidt bedre.

Skiftet navn

Tidligere har Louise fortalt om, hvorfor hun har droppet navnet Dorph, som hun fik efter sit ægteskab med Jes Dorph-Petersen, som hun var gift med mellem 2013-2015.

'Jeg besluttede mig for uofficielt, at jeg privat ville gå tilbage til mit pigenavn ’Houvenaeghel’, så jeg fik det ændret og blev den gamle Louise igen (i øvrigt et navn, alle mine fire børn har som mellemnavn) og udadtil og professionelt måtte beholde ’Dorph’ i den periode, det var nødvendigt at jeg pga. A Simple Mess, beholdt det.'