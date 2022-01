Hacket: Beder desperat om hjælp

Den danske skuespiller Nicolaj Kopernikus, der blandt andet er kendt fra 'Klassefesten', er havnet i problemer.

Både hans Facebook- og Instagram-profiler er nemlig blevet hacket, og han har i den forbindelse mistet sine følgere og hans indhold på de forskellige platforme.

Derfor beder han nu sine mange følgere om hjælp i et opslag, der deles vidt og bredt.

'HJÆLP. GÅ ind og følg mig igen, og del gerne opslaget. Jeg er blevet hacket på Instagram og Facebook og har således mistet alle mine fantastiske følgere', skriver han og fortsætter:

'Jeg havde 40000 følgere og har faktisk været utrolig glad for at kunne dele ting fra mit liv og taknemmelig over, at nogen gad følge med.

Nu er det forfra. Gå ind og følg mig igen, hvis du har lyst. Det vil gøre mig helt vildt glad!', skriver han videre.

Nicolaj Kopernikus forsøger nu at genoprette det tabte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange af hans kendte kolleger har siden fulgt hans opfordring og har delt opslaget, så han kan få sine profiler tilbage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicolaj Kopernikus, men det har i skrivende stund ikke været muligt.