Hacket: Nu advarer hun

Skuespilleren Paprika Steen har mistet sin Instagram-profil og sine 42.000 følgere.

Det sker, efter hendes profil er blevet hacket.

At den kendte skuespiller har fået hacket sin konto, får lige nu flere kendte danskere, heriblandt 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst, til at gå til tasterne på deres egne profiler, hvor de gør opmærksom på hackningen, og at Paprika Steen som konsekvens har fået en ny Instagram-profil.

På sin nye profil lægger Paprika Steen ikke skjul på, at hun er ked af, at hendes profil er blevet hacket, og at hendes tidligere billeder og opslag som konsekvens er forsvundet.

- Alle mine billeder, alle mine følgere i seks år. Jeg havde 42.000 følgere. Det er ikke lige meget. Det er ikke de ydre ting, det er mit liv, siger hun i en video, hvor hun dog også laver sjov med emnet.

- Vi mødte hinanden nøgne i badet

Hoppede i fælden

Til Ekstra Bladet forklarer Paprika Steen nærmere om, hvordan hun er blevet hacket.

Hun kom nemlig til at svare på en mail, der så ud til at være fra Instagram, men det viste sig at være et fupnummer.

- Jeg var lidt træt efter juleaften og modtog en besked. Da de skrev mit password ikke duede, skulle jeg nok have lugtet lunten, men jeg var lidt langsom i hovedet den morgen og faldt pladask i, siger hun og fortsætter:

- Så jeg har formået at få slettet min gamle profil nu - så hackeren ikke kan bruge den - men alle mine billeder og følgere er jo også forsvundet op i en eller anden Instagram-sky . Så jeg må starte forfra. Det er lidt trist , men jeg prøver at være lidt overtroisk med det og tænker 'nye begyndelser er altid godt', siger hun og forklarer, at hendes nye profil har navnet 'paprikasteen_official'.

Du kan se beskeden, der narrede Paprika Steen herunder:

Paprika Steen advarer nu samtidig andre imod at hoppe i samme fælde.

'Lad være med at besvare denne. Det var det, jeg gjorde og blev hacket', skriver hun til et opslag på Instagram, hvor hun ligeledes deler et billede af den besked, som fik hende i fælden.

Chokerende melding: Hjerneoperation har forandret alt

Paprika Steen har dog allerede formået at få en del af sine følgere tilbage, og i skrivende stund har skuespillerens nye profil fået over 7000 følgere.