Hacket: - Pludselig var der folk med maskinpistoler

Türker Alici fik sig noget af en ubehagelig overraskelse, da han opdagede, at hans profil på Facebook var blevet hacket

Kunder og venner af Türker Alici kommer til at se langt efter hans profil på det sociale medie Facebook.

Den tidligere realitydeltager og virksomhedsejer er nemlig blevet hacket mandag aften.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg går i seng der ved 22-tiden og pludselig opdager jeg, at min telefon blinker helt vildt. Det er så mine venner, der har sendt screenshots af min profil, og jeg går sådan halvt i panik.

Da Türker Alici får åbnet sin profil, kan han se, at den er deaktiveret.

Fra sine venner kunne han forstå, at der blevet videoer og billeder af forskellige terrororganisationer på hans profil.

- Det var fucking mærkeligt. Der var alle mulige billeder fra de der terrororganisationer, og pludselig var der folk med maskinpistoler på min profil.

Strider mod alt

Türker har nu delt på sin Instagram-profil, at det altså ikke er ham, der har delt billederne, men at de ikke længere er at finde på Facebook.

'Min Facebook er desværre blevet hacket, og der er i nat postet en masse billeder som strider i mod alt det jeg står inde for. Jeg beklager rigtig meget hvis nogen nåede og se de opslag og er blevet stødt, men “heldigvis” greb Facebook ind efter 4-5 min… men det her også resulteret i at jeg er blevet deaktiveret… ved dog ikke hvor længe, men nu ved i hvis i ikke kan finde mig på FB', lyder det.

For realitydeltageren er der nu ikke andet at gøre end at vente.

- Jeg forstår slet ikke, hvordan det er sket, jeg har to-trins godkendelse, men nu venter jeg på min kammerat og forhåbentlig kan vi få det løst, lyder det.