Hængt ud for at 'snyde': - Jeg fortryder ikke

'Findes der en app, hvor du kan gøre din krop smallere?'.

Sådan spurgte den tidligere 'Love Island'-vinder Julie Melsen på forskellige pigegrupper.

Opslaget faldt bestemt ikke i god jord, da flere gjorde opmærksom på, at det måske ikke var det bedste signal at sende som influencer med 50.000 følgere.

Og selvom Julie Melsen absolut ikke fortryder, at hun spurgte efter appen, kan hun godt se, at det måske ikke ser så godt ud, når man er et forbillede, der ofte skriver til sine følgere, at de skal elske den, de er.

- Jeg forstår godt folks reaktion. Jeg spurgte efter en app, fordi jeg havde været på photoshoot, og ja, der hang altså en delle på det billede, som ville irritere alle, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Julie (i det gule sæt) mener, at dellen ville være en, alle havde redigeret væk. Foto: Gabriel Miranda/Privat

Har et ansvar

Julie besluttede sig for, at hun ville redigere dellen væk, men kom på andre tanker, da hun så folks beskeder på de sociale medier.

- Jeg er typen, der er mod mobning. Jeg blev selv mobbet, og jeg viser ofte billeder, der ikke er redigerede på den måde, så jeg er virkelig den sidste, der bodyshamer, lyder det.

Realitystjernen erkender blankt, at hun tidligere har redigeret billeder og nok også kommer til at gøre det i fremtiden.

- Det har jeg gjort. Der er ingen grund til at sige, at jeg ikke har gjort det før.

- Hvorfor gør du det?

- Jeg synes ikke, det var nødvendigt før i tiden, men så mange andre gør det.

Alligevel besluttede hun, at det uredigerede billede med delle var det, der kom på Instagram.

- Den skal have lov til at være der. Vi er forbilleder på de sociale medier, og jeg er enig i, at vi har et ansvar over for vores følgere.

Står ved handlinger

- Det lyder som om, at du fortryder, du spurgte om den app?

- Jeg vil helst ikke sige, at jeg fortryder noget, fordi jeg netop gerne vil være et forbillede og stå ved det, jeg gør. Men det er vigtigt for mig at sige, at folk ikke skal tro, at man behøver redigere sine bryster mindre og røv større for at se godt ud.

Julie Melsen kan dog ikke afvise, at hun kommer til at bruge redigerings-appen i fremtiden.

- Ja, måske kommer jeg til at bruge den. Det kommer ikke til at være for at gøre mig selv tyndere, men en arm kan altså godt se helt skæv og stor ud på et billede, og det vil man jo ikke have, lyder det.