Hallucinerede og fik elektrochok

To års prøvelser med brækket hofte, hallucinationer, elektrochok, smadret skulder, plejehjems-ophold og til sidst Parkinsons har sat sine spor på den gamle filmmand og livskunstner.

Men hvis man vil have Eriks Clausens øjne til at gløde, skal man tale om cykling. Han fylder 80 år d. 7. marts og elsker sport og bevægelse.Især cyklingen har den helt centrale plads i hans hjerte.

- Jeg kørte jo på licens som purung knægt. I øvrigt sammen med min gamle ven Ole Ritter. Tidskørsel var min helt store force, og fra tid til anden må jeg lige huske Ole på, at køre-bøgerne fra den gang viser, at jeg faktisk var hurtigere end ham, griner Erik Clausen og tilføjer, at når tidskørsel var hans nummer et skyldes det, at man her kæmper mod sig selv - og i Sydhavnsknægtens tilfælde – også kæmper sig ud af anonymiteten.

– Parkinsons er en uhelbredelig sygdom, som jeg nægter at lade mig knægte af, fastslår Erik Clausen. Foto: Olivia Loftlund

De to gamle drenge blev berømte på hver deres måde, men en gang imellem mødes de med ligesindede og fortæller ’løgnehistorier’ og genopfrisker detaljer i alverdens cykelløb.

Rittercyklen har fundet sin plads i entreen. Foto: Olivia Loftlund

- Min ven er jo blevet velhavende, derfor har han et hus i Sydfrankrig, så der tager vi til. Pigerne vil ikke med. De gider ikke al den cykelsnak, forklarer Clausen muntert.

Glemte foden

Af samme grund er det også dybt ironisk, at han to gange over et par år skulle vælte på cyklen og komme alvorligt til skade. Ikke en gang en af sine fede racercykler, men sin helt almindelige motionscykel.

- Jeg skulle bremse, men glemte at sætte foden ned, og så væltede jeg, forklarer han hovedrystende.

Første gang gik det alvorligt ud over hoften, som brækkede. Og anden gang smadrede han skulderen.

- Da jeg var indlagt på Hvidovre Hospital, var jeg så uheldig at få delir oveni. Det er en forvirrings-tilstand, som kan opstå i hjernen, når kroppen er overbelastet. Det gav mig hallucinationer i flere uger og gjorde mig en overgang bevidstløs. Det endte med, at lægerne måtte give mig elektrochok seks gang. Da jeg vågnede op, havde jeg mistet enormt megen muskelmasse, så jeg skulle genoptrænes intensivt, hvilket jeg blev.

- Hvis folk vover at brokke sig til mig over den skat, de betaler, så får de med mig at bestille, understreger Erik Clausen oven på sine hospitalsindlæggelser. Foto: Jonathan Damslund

Her sniger Clausen en lille anekdote ind, for mens han trissede rundt på gangen på Hvidovre i gangstativet, trådte en lille herre med ’blåhvide’ ben ind foran ham. ’Vi har kørt cykelsport sammen, Clausen’, sagde han. Og hertil svarede filmmanden: ’Det er da vist længe siden’.

Boller i karry

Efter hjemkomsten satte en rask Erik Clausen sig atter op på sin cykel - kun for igen at vælte og ødelægge sin skulder. Og denne gang kom han på et plejehjem med fokus på genoptræning.

– Jeg er ikke patient eller syg. Jeg er maler og filminstruktør, og det fokuserer jeg på nu, siger Erik Clausen. Foto: Jonathan Damslund

- Hvis folk vover at brokke sig til mig over den skat, de betaler, så får de med mig at bestille, for sjældent har jeg mødt så fokuseret et personale, som man slet og ret driver rovdrift på. Jeg er blevet så fint behandlet under mine sygdomsforløb, og jeg elsker al den boller i karry, jeg har fået serveret, smiler han.

Filmmanden og billedkunstneren (for nu at nævne et par af hans titler) fortæller ikke sin sygdomshistorie for at jamre for livet varer alligevel ikke evigt, men for at få andre til at forstå, at man kan komme ud på den anden side og blive aktiv igen.

Da han kom hjem efter det seneste cykelstyrt, måtte han erkende, at det var skidt med balancen, og undersøgelserne viste desværre, at han havde fået Parkinsons.

- Det er en uhelbredelig sygdom, som jeg nægter at lade mig knægte af. Jeg vælger ikke at tænke på det hele tiden. I stedet maler jeg. Lige nu har jeg 30 værker, som skal indrammes og i nær fremtid udstilles på Galleri Lorian. Det glæder jeg mig til.

Sygdom er ukendt territorium for Clausen. Men han vælger at tackle den som han altid har tacklet selv store udfordringer siden drengeårene: han kæmper mod sig selv.

- Jeg er ikke patient eller syg. Jeg er maler og filminstruktør, og det fokuserer jeg på nu.

