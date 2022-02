Hamann bekræfter

I et opslag på Instagram bekræfter tv-vært og 'Bagedyst'-vinder Tobias Hamann, at det nu officielt er slut med titler som 'single' og 'ungkarl'.

Som ledsagende tekst til et solbeskinnet forårsbillede fra Bellevue Strand, hvor han smilende modtager et kys på kinden fra en kvinde, hvis ansigt er delvist skjult bag hans eget, skriver Hamann: 'JA, vi er kærester, JA, det er dejligt'.

Se billedet her

Af opslaget fremgår det, at kvinden som Hamann har fundet kærligheden sammen med hedder Patricia.

Lykønskninger

Tobias Hamann følges på Instagram af flere end 65.000 personer, og opslaget har allerede fået flere end fem et halvt tusinde likes og en masse kommentarer.



Blandt kommentatorerne ses blandt andet et par kendte venner og kollegaer - heriblandt tv-vært Mattias Hundebøll, der med henvisning til deres fælles deltagelse i tv-programmet 'Stjerner i trøjen' skriver: 'Det var det jeg sagde soldat!! Der er én til dig derude'.

Det har søndag ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Tobias Hamann.

Tobias Hamann har formået at få en god karriere ud af sine evner med en bageovn og sit talent for tv-formidling. Pr-foto

Gode penge

Ud over at vinde 'Den store bagedyst' på DR i 2014 har Tobias haft rejseprogrammet 'Bag Verden - med Tobias' på kanalen, hvor han også har medvirket i dokumentaren 'Hypnotisøren - Tobias og Ali Hamann'.

I 2020 vandt Tobias militærprogrammet 'Stjerner i Trøjen'.

