- Han bliver gjort til offerdyr

Debatten har i den grad raset, siden den nu tidligere TV2-vært Jes Dorph-Petersen onsdag gav interview i 'Aftenshowet' om de to anklager om seksuelle krænkelser, som nu har kostet ham jobbet som vært på TV2.

Flere mener nemlig, at vært Mette Bluhme Rieck gik for hårdt til Jes Dorph-Petersen.

En af de kritiske røster i den forbindelse er Pia Kjærsgaard (DF). Interviewet i 'Aftenshowet' har fået hende til at gå til tasterne på sin Facebook-profil, hvor hun udtaler sig i meget kritiske vendinger om interviewet og hele TV2's håndtering af sagen om Jes Dorph-Petersen.

Overfor Ekstra Bladet uddyber hun:

- Nu må det være nok. Som studievært er man studievært og ikke anklager. Og i det her interview er Jes dømt på forhånd, siger hun.

- Men Pia, det er vel klart, at der bliver stillet kritiske spørgsmål, når der er tale om så alvorlige sager?

- Enhver journalist skal være djævlens advokat og stille kritiske spørgsmål. Men denne her vært var anklager. Hun afbrød ham og lod ham ikke tale ud. Hun havde bestemt sig for på forhånd, at han løj. Jeg skammer mig snart på mit køns vegne, for det her bliver simpelthen for meget, siger hun og fortsætter:

- MeToo, som er vigtigt, kuldsejler simpelthen fuldstændig, hvis det fortsætter på denne her måde, og debatten forløber på den måde. Det underminerer de kvinder, der rent faktisk har været udsat for overgreb.

Peter Kjærsgaard blander sig nu i debatten. Foto: Finn Frandsen

'Mærkværdigt'

Pia Kjærsgaard fortæller, at hun er stærkt utilfreds med hele måden, sagen omkring Jes Dorph-Petersen er blevet håndteret på af TV2.

- Jeg synes, det er så mærkværdigt, at man tager eksempler frem, som ligger 18-20 år tilbage. I alt den tid har han kunnet gå og passe sit arbejde perfekt, og hvis de mente, at der skulle være gjort noget, skulle de have gjort det for lang tid siden, siger hun og fortsætter:

- Nu skal han ned med nakken for noget, han muligvis har gjort for 18-20 år tilbage. Efter min mening bliver han brugt som offerdyr. Fra TV2 vil man gerne statuere et eksempel og vise, at man gør noget, og så vælger man, at det skal gå ud over ham, som er en profileret vært. Jeg synes, det er skandaløst, at man hiver så gamle sager frem. Og derfor står jeg også 100 procent bag ham, og han har min fulde støtte.

DR kan ikke genkende kritik

Lisbeth Langwadt, der er programchef for 'Aftenshowet' i DR, er på ingen måde enig i kritikken, der kommer fra seerne. 'Der er tale om et interview, hvor alle sider i en på alle måder kompliceret sag skal belyses. Det er ikke kun Jes, der skal fortælle sin side af sagen. Der skal naturligvis være modspørgsmål, hvor det, han siger, efterprøves, ligesom han skal forelægges, hvad de øvrige parter i sagen har ytret,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Interviewerens opgave er at gøre seerne klogere på sagen, hvor der jo er flere parter. Sådan skal man interviewe i sager som disse, det er helt normalt, og det havde været meget problematisk, hvis der ikke var blevet stillet en række kritiske spørgsmål under et meget langt interview, hvor Jes fik meget god tid til at komme til orde. Vi bemærker også, at der er en række seere, som faktisk mener, der kunne være gået endnu mere kritisk frem, så vi har nok ramt balancen.' Lisbeth Langwadt påpeger videre, at de heller ikke kan genkende kritikken fra Jes Dorph-Pedersen. 'Vi er ikke enige i Jes' kritik. Interviewet var godt forberedt, kom omkring det, der var nødvendigt for at belyse sagen fra alle sider, og han fik en fair behandling, herunder meget god tid til at svare. Det er sjældent, at der er sat så god tid af til et interview,' skriver hun i mailen og fortsætter: 'Før dette interview havde vi bedt Jes om sagens akter i forbindelse med forberedelsen, men det ønskede han ikke at udlevere. Derfor var der grænser for muligheden for at faktatjekke alt inden interviewet, og noget måtte derfor blive det undervejs, hvilket værten gjorde på meget fin vis,' lyder det videre.

- Men hvordan kan du det Pia, når der er tale om meget alvorlige anklager her?

- Det er alvorlige sager, men vi er nødt til at behandle ham ordentligt. Han bliver fremstillet, som om han er i en retssag. Det er han ikke. Vi ved ikke, hvad der er op og ned i de her sager. Kvinderne er anonyme, og Jes afviser, at det er sket. Det er ord mod ord.

En lignende kritik har Jes Dorph udtrykt over for Ekstra Bladet.

- Jeg siger ikke, at TV2 skal tage ekstra hensyn til mig, fordi jeg har været der i mange år og været en af deres fremtrædende værter - tværtimod. Det vil jeg ikke have. Men jeg synes faktisk, at det modsatte er tilfældet, siger Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg mener faktisk, at det har kommet mig til skade, at jeg har været den, jeg har været. Fordi det har en effekt på deres undersøgelse, at de fælder en af dem, man kender fra dengang. Men det er jo en påstand, det kan jeg slet ikke bevise.

- Så du tror simpelthen, at du er røget ud, for at de kan sætte et navn på?

- Ja. Men det kan jeg slet ikke dokumentere, siger han.

Handler ikke om kendthed

Til Ekstra Bladet fortæller indholdschef, Lotte Lindegaard, at der på ingen måde er hold i Pia Kjærsgaards udlægning.

- Det er noget sludder, at nogen overhovedet skulle være opfattet som offerdyr eller lignende. Alle de sager, hvor der er indberettet krænkelser, er behandlet fuldstændig efter samme model – uanset om de måtte handle om værter, chefer, medarbejdere eller samarbejdspartnere. Allerhelst ville TV 2 have haft, at der slet ikke kom indberetninger – det ville have været lettest for alle. Men der kom indberetninger, og så er vi forpligtet til at agere professionelt på dem. Uanset om de handler chefer eller menige medarbejdere, lyder det.