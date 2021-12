- Han er iskold ham der

Lenny Pihl har haft rekorden som den, der har fået flest penge med sig hjem fra Mexico og 'Paradise Hotel' - indtil nu.

Torsdag aften kunne man se David Jarsbo smide kuglen i gulvet på de maksimale 500.000 kroner og derved tangere Lenny Pihls rekord fra 2018. Det medførte et større raseriudbrud fra partneren Sille Nimholms side, men hvis man tror, at Lenny Pihl følger trop, så tager man fejl.

- Det måtte jo ske før eller siden, jeg synes måske bare, det sker lidt hurtigt, griner Lenny Pihl, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

David Jarsbo fik 500.000 med sig hjem fra 'Paradise Hotel' - de er alle skattepligtige. Foto: Henning Hjorth

- Man må bare have respekt for det, han har lavet. Der er en ny sherif i byen. Hvis man skal dele rekorden med en, så skal det være en på samme niveau. Det skal ikke være en eller anden amatør, og jeg deler gerne rekorden med ham.

Lenny Pihl fortæller videre, hvordan det var vennen Philip May, der fortalte ham, at rekorden var tangeret. Det blev ifølge Lenny besvaret med ordene 'Der døde legenden'.

Lenny Pihl da han kunne lade sig hylde som vinder. Foto: Anthon Unger

Held og lykke, David

Siden Lenny Pihl vandt, har han båret en halskæde med ordene 'Den største'. Den beholder han for nu, da han hævder, at den var voldsomt dyr.

- Jeg beholder min halskæde. Nu har han fået pengene, så han må jo købe en, der er større og dyrere. Min var dyr og kostede 85.000 kroner, så held og lykke David, griner han.

Og netop pengene kan Lenny Pihl ikke helt lade være med at dvæle ved. For de bliver først udbetalt, når finalen er vist på skærmen.

- Det er sygt nok at tænke på, at han er gået fra hende tre-fire dage før, han får pengene. Hatten af for ham, slutter Lenny Pihl af.