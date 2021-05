Det er ikke nogen hemmelighed, at krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen ikke har været tilfreds med de første filmatiseringer af 'Afdeling Q'-bøgerne.

Selv dukkede han ikke op til gallapremieren på 'Journal 64'. Men forud for premieren på 'Marco Effekten' var forfatteren at finde på den røde løber.

Da Ekstra Bladet møder Jussi Adler-Olsen, er han et stort smil og meget tilfreds med filmatiseringen af det sidste nye skud på stammen.

- Jeg synes, at de første fire var underholdende. De er jo nogle charmetrolde. Det her er noget andet. Det er spændende. Det er ikke dårligt. Den er meget anderledes. Jeg kan rigtig godt lide den. Film og bøger kan aldrig nogensinde ramme hinanden, siger Jussi Adler-Olsen.

Det er en glad Jussi Adler-Olsen til gallapremiere på 'Marco Effekten'. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvad synes du om Ulrich Thomsen som Carl Mørck?

- Han er jo Carl Mørck. Det er han bare.

- Mere end Nikolaj Lie Kaas?

- Carl Mørck er en ældre mand, det er Nikolaj Lie Kaas ikke, og det ville han heller ikke være. Ulrich underspiller rollen meget, meget fint. Der skal ikke så meget til. Det kan jeg meget godt lide. Der behøver ikke at være de helt store armbevægelser i den her sammenhæng.

Det er en god rolle

Ulrich Thomsen synes også, at det har været en fornøjelse at spille Carl Mørck, og han glæder sig over, at han de næste mange år skal spille Carl Mørck.

- Det har været sjovt og udfordrende. Det er en god rolle. Det er en god dramatisk rolle med en mand, der ikke vil være sammen med andre mennesker og er nødt til at være det. Det har været rigtig sjovt.

- Det er fedt, at der kommer flere film i denne rolle. Det har jeg ikke prøvet før, siger Ulrich Thomsen til Ekstra Bladet.

Ulrich Thomsen, Sofie Torp og Zaki Youssef er den nye trekløver, her ses de sammen med Jussi Adler-Olsen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

'Marco Effekten' handler om romadrengen Marco, der bliver anholdt med en savnet pædofili-mistænkt mands pas på sig.

Det bringer Carl Mørck og Afdeling Q på sporet af en sag om multinational korruption med ulandsbistand og et bestialsk mord, der skal dække over det hele.

'Marco effekten' har premiere 27. maj.