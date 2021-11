Tidligere boksekommentator, journalist og forfatter Kurt Thyboe er død efter kort tids sygdom.

Han var kendt for sin særpræget kommentator-stil og sine farverige skriverier, og ifølge Jørgen Leth, så var Kurt Thyboe en ægte orginal.

- Han var utroligt dygtig som boksekommentator, og hans kærlighed til cykelsporten var meget vigtig. Han var en mand, som var engageret i de ting, som han gjorde, og så var han også nysgerrig på det stillistiske. Han var en original, virkelig original, fortæller han.

Deres veje har ofte krydset i forbindelse med cykelsporten, og Jørgen Leth holdt meget af den tidligere kommentator.

- Jeg kunne rigtig godt lide ham og holdt meget af ham. Han var sjov at være sammen med, og jeg var altid glad for at møde ham på Tour de France, lyder det fra Jørgen Leth om sin afdøde ven.

Kurt Thyboe er død efter kort tids sygdom. Han blev 81 år gammel. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

Tilstrækkelig tosset

Jørgen Leth beskriver ham som værende både klog og tosset på samme tid.

- Jeg synes, han var klog og også lidt tosset, siger Jørgen Leth og tilføjer:

- Tilstrækkeligt tosset.

Kurt Thyboe var tidligere chefredaktør på det erotiske blad Ugens Rapport, der har modtaget sin del af kritik. Men spørger man Jørgen Leth, så bidrog den tidligere chefredaktør noget ganske fint til det udskældte blad.

- Det er jo noget, som er blevet talt meget kritisk om. Men han fandt jo mange talenter og fik dem til at skrive billedreportager fra diverse jungler. Det, synes jeg, man skal huske, understreger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kurt Thyboe: Sygdom har ædt halvdelen af min hjerne