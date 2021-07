Ekstra Bladet kunne fredag bringe den triste nyhed, at youtuber Albert Dyrlund har mistet livet i en tragisk ulykke - 22 år gammel.

Efterfølgende er det strømmet ind med kondolencer på sociale medier. En af dem, som har udtrykt sin sorg over youtuberens død, er instagrammer Anders Hemmingsen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han vil mindes Albert Dyrlund som typen, der levede efter sine drømme.

- Han fulgte sine drømme. Han var ligeglad med, hvad andre tænkte. Det er noget, man har brug for, siger han.

Anders Hemmingsen til premiere på filmen 'Team Albert', som havde Albert Dyrlund i hovedrollen. Foto: Jonas Olufson

Svær at regne ud

Albert Dyrlund var fuld af overraskelser, fortæller Hemmingsen.

- Man vidste aldrig rigtig, hvor man havde ham henne, fordi at han sagde 'nu tager jeg til USA og bor der', og så tænkte man 'ja, det gør du helt sikkert', også gjorde han det fandeme, siger han og fortsætter:

- Han var svær at regne ud - på den gode måde. Han havde altid gang i nogle ting og sad aldrig stille. Han var meget kreativ og kendte sit publikum, men kunne stadig formå at overraske dem.

Så ham for nylig

Det er kun et par uger siden, at Anders Hemmingsen sidst så sin influencer-kollega.

- Jeg mødte ham faktisk for et par uger siden inde i byen og hilste på ham der, så det er lidt syret at læse om det her, fortæller han.

Hemmingsen fik den triste nyhed fra nogle af sine mange følgere på Instagram.

- Min indbakke er eksploderet, siger han og fortsætter:

- Jeg er i sommerhus og sov til middag, og så kunne jeg bare se, at hele min indbakke var fyldt med følgere, der fortalte mig, at det her var sket.

Efterfølgende delte han et opslag på sin Instagram-profil med ordene:

'Alt for tidligt gamle ven,' efterfulgt af et rødt hjerte.