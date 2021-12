Det er ikke længe siden, en lykkelig Wafande kunne vise sin nye kæreste, influencer Ana Maxime, frem for pressen.

Nu løfter det forelskede par sløret for endnu en glædelig nyhed. De skal nemlig være forældre.

I et opslag på Instagram viser Ana Maxime sin gravide mave frem, og det opslag har 38-årige Wafande delt i sin story.

'Never have I ever been in love like this (Jeg har aldrig før været så forelsket, red.)', skriver musikeren til billedet.

Over for Ekstra Bladet lægger Wafande da heller ikke skjul på sin lykke.

'Ægte kærlighedsbarn. Aldrig været så forelsket. Vi glæder os til at byde hende/ham velkommen til verden i en verden af omsorg og ægte kærlighed', skriver den vordende far i en besked.

Kendt hinanden længe

Over for Ekstra Bladet har Wafande for nylig fortalt, at han og Ana Maxime har kendt hinanden i mange år.

- Vi har kendt hinanden i over 20 år, og nu har vi bare fundet hinanden. Det er dejligt. Vi mødte hinanden i byen, da vi var for unge til at tage derind, og så har vi kendt hinanden siden, sagde han.

At de nu er sammen, skyldtes ifølge musikeren, at der var løbet lidt vand igennem åen, siden de mødtes.

- Vi er heldigvis blevet voksne ... håber jeg da, grinede han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Wafande, men det har endnu ikke været muligt.

